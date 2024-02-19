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«МегаФон» назвал города, популярные у туристов Краснодарского края

Абоненты «МегаФона» стали больше путешествовать в Краснодар. К таким выводам пришли аналитики оператора, зафиксировав рост приезжих в крупных населенных пунктах на 10%. Краевой столице удалось обойти морские курорты. Объем онлайн-данных, расходуемый путешественниками, вырос в городе на 15%. Оператор проанализировал обезличенные данные туристов и составил топ популярных мест региона.

Сравнивая средний трафик на абонента, специалисты пришли к выводу, что самый «качающий» и популярный туристический город региона – Краснодар. Традиционно в зоне внимания одноименный парк, пешеходный вантовый мост или, как его называют южане, «мост поцелуев» и парк «Солнечный остров». В среднем гости использовали 1,2 ГБ за время нахождения в мегаполисе. Такого объёма данных достаточно, чтобы непрерывно общаться по видео около 3,5 часов. Чаще всего сюда приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Волгоградской, Самарской, Ростовской, Астраханской и Свердловской областей.

Вторую позицию рейтинга занимает южная курортная столица России – Сочи. Места притяжения здесь – набережная, горный кластер, а также Олимпийский парк и дендрарий. Каждый приезжий расходует порядка 950 МБ за время поездки, что сравнимо с 320 снимками. Мобильно активные туристы приезжают сюда из столицы и Астраханской, Белгородской, Саратовской, Брянской, Псковской областей.

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Цифровизация

Закрывает тройку Анапа – город-курорт, полюбившийся семьям с детьми. Особенно здесь привлекают песчаные пляжи, красивые видовые площадки над морем и крупный аквапарк. Любители морского отдыха прокачали почти 700 МБ на человека, этого хватит, чтобы каждый гость, например, прослушал 300 песен подряд. Анапу полюбили представители Ростовской, Орловской, Курской, Томской и Липецкой областей.

«В прошлом году наш край принял рекордное количество туристов – более 18 млн человек с разных регионов России, и большинство из них – активные цифровые пользователи. Поэтому, при модернизации сети, мы не фокусируемся на каком-то одном объекте, а смотрим на улучшения масштабно, идем в населенные пункты, вдоль набережных, по экотропам. Например, в Анапском районе провели рефарминг в высокочастотном диапазоне, где средняя скорость мобильного интернета до 36 Мбит/с. Гостям легко составить маршрут, загрузить карты, отправить панорамные снимки и позвонить по видеосвязи близким», – сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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