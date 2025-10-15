Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Краснодарском крае прокачали связь на родине «няни Оксаны»

Дополнительные объекты связи с поддержкой 4G появились в населенных пунктах Северского района Краснодарского края. Новое оборудование «МегаФона» охватывает территорию, где суммарно проживает более 430 тыс. человек. Среди населенных пунктов района — родина актрисы Олеси Иванченко, сыгравшей главную роль в российском комедийном сериале «Няня Оксана». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

К октябрю 2025 г. инженеры оператора запустили базовые станции в поселках Октябрьском, Ильском, Черноморском, Афипском, станицах Северской, Смоленской, Новодмитриевской. Ранее подобная телеком-инфраструктура появилась и в станице Калужской. Объекты связи работают в нескольких диапазонах частот: средние обеспечивают скорость интернета до 100 Мбит/с, а низкие отвечают за покрытие, в том числе внутри зданий.

«При планировании технических работ мы ориентируемся на потребности клиентов. Спрос на мобильный интернет в Северском районе растет. В сентябре этого года гости и жители района прокачали на 10% дата-трафика больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

После проведенных работ жители могут звонить с помощью технологии VoLTE, скачивать и загружать тяжелые файлы, оплачивать счета, пользоваться мессенджерами, а также смотреть сериал с участием землячки.

С начала 2025 г. абоненты Северского района скачали около 3,3 ТБ данных — объем, сопоставимый с просмотром почти 7000 серий комедийного сериала «Няня Оксана». Согласно big data «МегаФона», около 45% всего трафика района приходится на видеоконтент.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

Иностранные SIM-карты в России перестали принимать SMS

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще