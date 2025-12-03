«МегаФон» усилил мобильную связь в Краснодаре

В преддверии наступающих праздников «МегаФон» провел обновление сетевой инфраструктуры в районе парка «Краснодар» — одной из самых популярных локаций Краснодара. Модернизация реализована с учётом прогнозируемого роста туристического потока в период длительных выходных: с начала года число посетителей парка уже увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В зону обновления вошли ключевые точки притяжения — новые территории парка Облаков, включая каньон с водопадами и кроличью нору, Японский сад, а также прилегающие жилые комплексы. Для предотвращения сетевых перегрузок оператор провел рефарминг: частоты, ранее задействованные в 3G, переведены в современный стандарт LTE. Оборудование работает в высокочастотном диапазоне, что позволяет наиболее эффективно увеличить ёмкость сети.

«Парк “Краснодар” — излюбленное место отдыха жителей и гостей города. Здесь люди гуляют, фотографируют, общаются в мессенджерах и используют навигацию по территории. После апгрейда сети скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с — этого достаточно, чтобы без задержек смотреть видео в высоком качестве или загружать большие файлы, находясь в парке», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Согласно данным «МегаФона», в среднем ежемесячно абоненты потребляют здесь порядка 85 ТБ трафика — объём, сопоставимый с отправкой более 21 млн фотографий. Парк привлекает не только горожан, но и путешественников из других регионов. Среди гостей — туристы из Москвы и Санкт‑Петербурга, а также жители близлежащих крупных городов — Волгограда, Самары, Ростова‑на‑Дону и Астрахани.

К предстоящим праздникам территорию парка уже начали украшать иллюминацией и готовиться к приёму большого числа посетителей.