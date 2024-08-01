Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал связь в Армавире

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру, благодаря чему скорость мобильного интернета у жителей «города ветров» и его пригорода теперь достигает 125 Мбит/с. Это позволяет с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, вести прямые трансляции, быстро выгружать в «облако» фотоархивы из путешествий. Улучшения параметров связи могут почувствовать более 187 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает высокое качество покрытия во всех частях города. Особое внимание уделили как жилым массивам, так и садам, скверам, паркам, социальным объектам, торговым центрам и производственным предприятиям.

Алексей Кузнецов, ЦКР: Система для защищенного файлообмена должна быть не менее удобной, чем мессенджеры
безопасность

Изменение скорости мобильного интернета почувствовали не только местные жители. Вблизи локации проходит участок федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», которая начинается в Краснодарском крае и проходит через Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А значит автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким и вызывать помощь в случае необходимости.

«Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в самых "качающих" локациях. Как показывает аналитика на основе обезличенных данных, год к году горожане прокачали в 1,3 раза больше информации в Сети. При этом более 35% от общего дата-трафика приходится на автомобилистов», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Создана технология, черпающая электричество буквально из воздуха. Аккумуляторам и батарейкам предсказано забвение

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024