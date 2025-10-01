Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» расширил сеть в природных локациях Адыгеи

Улучшенным качеством мобильной связи могут воспользоваться жители и гости Майкопского района. Технические специалисты «МегаФона» провели здесь модернизацию сети, которая позволила повысить технические характеристики базовых станций. Средняя скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с.

Инженеры оператора запустили новое и «прокачали» существующее оборудование, поддерживающее средние и высокие диапазоны. Это позволило повысить качество связи, расширить покрытие и увеличить ёмкость сети. Работы прошли в поселках Краснооктябрьский, Удобный, Приречный, а также в туристических Гузерипле, Каменномостском и Тульском.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

«Район активно развивается как центр отдыха и развлечений, предлагая широкие возможности для горного, экологического и спортивного досуга. Согласно big data, c начала года трафик в сети четвёртого поколения вырос на 15,5%. При проведении работ мы уделили особое внимание как жилым массивам, так и ключевым местам притяжения района: территории близ Кавказского биосферного заповедника, локации с живописными водопадами и термальными источниками», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Абоненты уже оценили улучшения. Только за это лето здесь скачали 845 тыс. ГБ трафика. Для сравнения, такого объёма хватит, чтобы отправить более 7,5 млн фотографий с красотами республики. Чаще делятся снимками туристы. По данным «МегаФона», больше всего локации Майкопского района посещали жители Москвы, Санкт‑Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

CNews — 25 лет лидерства

Власти разрешат «Билайну», МТС и «Мегафон», оставить 9 тыс. км автодорог без 4G

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

В районах США рядом с дата-центрами цены на электроэнергию выросли в 3,5 раза. Будет только хуже

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще