«МегаФон» расширил сеть в природных локациях Адыгеи

Улучшенным качеством мобильной связи могут воспользоваться жители и гости Майкопского района. Технические специалисты «МегаФона» провели здесь модернизацию сети, которая позволила повысить технические характеристики базовых станций. Средняя скорость передачи данных теперь достигает 100 Мбит/с.

Инженеры оператора запустили новое и «прокачали» существующее оборудование, поддерживающее средние и высокие диапазоны. Это позволило повысить качество связи, расширить покрытие и увеличить ёмкость сети. Работы прошли в поселках Краснооктябрьский, Удобный, Приречный, а также в туристических Гузерипле, Каменномостском и Тульском.

«Район активно развивается как центр отдыха и развлечений, предлагая широкие возможности для горного, экологического и спортивного досуга. Согласно big data, c начала года трафик в сети четвёртого поколения вырос на 15,5%. При проведении работ мы уделили особое внимание как жилым массивам, так и ключевым местам притяжения района: территории близ Кавказского биосферного заповедника, локации с живописными водопадами и термальными источниками», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Абоненты уже оценили улучшения. Только за это лето здесь скачали 845 тыс. ГБ трафика. Для сравнения, такого объёма хватит, чтобы отправить более 7,5 млн фотографий с красотами республики. Чаще делятся снимками туристы. По данным «МегаФона», больше всего локации Майкопского района посещали жители Москвы, Санкт‑Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья.