«МегаФон» прокачал сеть в Новороссийске

Улучшения стали доступны более 340 тыс. жителей Новороссийска в Краснодарском крае. Инженеры «МегаФона» провели работы по строительству дополнительной инфраструктуры в городе и его окрестностях. В результате запуска новых базовых станций скорость мобильной передачи данных выросла на 30%.

Телеком‑объекты появились в прогулочной зоне и восточном районе города. К примеру, работы затронули набережную адмирала Серебрякова вдоль западной части Цемесской бухты. Аллея протянулась на три километра. По пути можно встретить главные исторические и культурные памятники, уютные места отдыха. За год потребление мобильного интернет-трафика в этих местах выросло в полтора раза. Помимо местных жителей, наиболее часто любоваться морским пейзажем предпочитают москвичи, ростовчане и волгоградцы.

«Согласно исследованию big data, за последние два месяца в портовом городе побывало на 22% больше наших абонентов из других регионов страны, чем за тот же период годом ранее. Мы продолжаем развивать сеть, чтобы даже в пиковые нагрузки абоненты с комфортом пользовались цифровыми услугами. Сегодня максимальная скорость передачи данных в Новороссийске достигает 150 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Апгрейд сети коснулся и территории близ Новороссийска в СНТ «Надежда». Изменение скорости мобильного интернета почувствовали не только местные жители. Вблизи локации проходит участок федеральной автодороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский. Теперь автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким, бронировать жилье. Как показывает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, в этих локациях путешественники только за август прокачали свыше 3 тыс. ГБ трафика, что сопоставимо с просмотром 370 фильмов онлайн.