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«Славянск ЭКО» переведет коммуникации команды в цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса»

Нефтеперерабатывающая компания «Славянск ЭКО» перенесет рабочие коммуникации в онлайн-офис «Яндекс 360 для бизнеса». Это позволит полностью отказаться от разрозненных on-premise-решений в пользу единой платформы.

Как отметили представители «Славянск ЭКО», интеграция сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» позволит создать удобную единую площадку для эффективной совместной работы более 1,5 тыс. сотрудников.

Помимо применения привычных инструментов для работы команды, таких как «Почта», «Облачное хранилище», «Календарь», «Мессенджер», «Документы», «Телемост» и других, «Славянск ЭКО» планирует развивать цифровые коммуникации компании с использованием чат-ботов.

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«Яндекс 360» для бизнеса предоставит «Славянск ЭКО» инструменты для бесшовной миграции и переносу данных на новую SaaS-платформу. Далее специалисты компании будут не только оказывать консультационную поддержку, но и расширять функциональность решений за счет обновления действующих сервисов и интеграции новых.

Ранее в цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» переехали первый в России 4PL-оператор, оказывающий логистические услуги на территории РФ и других стран СНГ альянс Major Logistics, компания Faberlic, производитель биотехнологических препаратов «Генериум», производитель товаров повседневного спроса «Юнилевер Русь» и другие.

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