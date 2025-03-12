Группа компаний IBS помогла «Славянск ЭКО» выстроить управление НСИ

IBS совместно с командой «Славянск ЭКО» реализовала для компании комплексный проект по трансформации нормативно-справочной информации (НСИ) и внедрению решения для управления мастер-данными «1С:MDM». Об этом CNews сообщили представители IBS.

Группа компаний «Славянск ЭКО» занимается производством и реализацией нефтепродуктов на российском и международных рынках. Ключевое предприятие — Славянский нефтеперерабатывающий завод, который располагается в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края.

Необходимость в трансформации НСИ возникла в результате роста компании. Для решения этой задачи потребовалось упорядочить процессы, разработать регламенты и методологию, а также внедрить инструмент автоматизации управления НСИ — систему «1С:MDM». Группы компаний IBS и «Славянск ЭКО» объединили свои усилия, чтобы достичь поставленных целей.

Реализация проекта началась в ноябре 2023 г. и проводилась поэтапно. На первом этапе команда проекта разработала методологию нормализации, классификатор и шаблоны записей материально-технических ресурсов. Эта работа велась в тесном взаимодействии с бизнес-подразделениями «Славянск ЭКО». Проектная команда провела серию интервью для сбора требований к справочникам, согласовала классификатор и шаблоны с подразделениями «Славянск ЭКО».

Задачей второго этапа было развертывание и настройка системы «1С:MDM». На третьем этапе сформирован центр компетенций НСИ: разработана нормативная документация и проведено обучение. «Славянск ЭКО» самостоятельно выполнил нормализацию НСИ, компания IBS оказала поддержку и консультации в этом процессе. Работы завершились осенью 2024 г.

Евгений Антропов, директор отделения управления мастер-данными IBS: «Этот проект был интересен ввиду комплексного характера. Он охватывал все этапы — от разработки методологии до проведения нормализации НСИ. Важно, что детализация шаблонов была согласована с бизнесом. Такой подход, по нашему опыту, значительно повышает эффективность работ. При выборе системы для управления мастер-данными решили внедрить коробочную версию “1С:MDM” вместо доработки текущих решений. Это позволило запустить систему в сжатые сроки. Отличительной особенностью проекта также стало то, что нормализацией занималась сама компания “Славянск ЭКО”. Мы передали все необходимые компетенции и курировали процесс, отвечая за качество разработанных методик и шаблонов».

Петр Шонкин, директор по цифровой трансформации «Славянск ЭКО»: «Проект трансформации НСИ стал важной частью нашей большой инициативы по цифровой трансформации компании. Благодаря совместной работе с IBS мы смогли выстроить эффективное управление нормативно-справочной информацией, централизовать объекты НСИ и оптимизировать интеграционные потоки. Это позволило нам создать единую справочную информацию для различных информационных систем. Более того, мы не остановились на достигнутом: система “1С:MDM” была интегрирована с генеративным ИИ. Это открывает огромные перспективы для автоматизации процессов управления НСИ и значительного повышения их эффективности в дальнейшем».