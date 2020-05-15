Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8%

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG), объявила финансовые и операционные результаты за первый квартал 2020 года.

Lamoda усилила свои позиции онлайн fashion ритейлера и показала в первом квартале стабильный рост. Чистый оборот (Net Merchandise Value) вырос на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,3 млрд рублей. Валовая прибыль за тот же период выросла на 29% и составила 3,1 млрд рублей. Число активных пользователей сервиса выросло на 8% и достигло 3 млн человек. Ежемесячная аудитория достигла 17 миллионов (против 13 миллионов в 1 квартале 2019 года).

В первом квартале 2020 года Lamoda привлекла значительное число новых пользователей. В марте количество новых пользователей в Москве выросло в два раза по сравнению с февралем, а в других регионах России - в 1,5 раза. Эта тенденция продолжилась и в апреле - количество новых пользователей в этом месяце было на 60% выше, чем в марте.

«В первом квартале Lamoda продемонстрировала серьезный рост год к году, что совпало с нашими ожиданиями. Мы заметно нарастили чистый оборот (NMV), число активных пользователей и аудиторию сервиса, в соответствии с нашей стратегией быть ведущей fashion платформой, где пользователи могут найти все необходимые fashion и lifestyle товары. Как новичок в команде Lamoda, я вдохновлен тем, как быстро команда реагирует в условиях кризиса и продолжает обеспечивать бесперебойный и качественный сервис для покупателей. Мы продолжим фокусироваться на том, чтобы обеспечивать высокий уровень безопасности и комфорта для наших сотрудников и клиентов», - сказал Джери Калмис, СЕО Lamoda.

Lamoda продолжает поддерживать широкий ассортимент товаров на площадке, и в первом квартале особенно усилила детский ассортимент от премиальных брендов. На платформе появились детские коллекции Dsquared, N21, Miss Blumarine, Boss, Zadig & Voltaire, Sonia Rykiel и других премиальных марок.

В первом квартале 2020 года покупатели Lamoda продолжали приобретать на площадке товары, связанные с модой и образом жизни. Спрос также сохранился в апреле и мае. Lamoda дополнительно поддержала пользователей, предложив все новые коллекции по старым ценам, без корректировок в связи с изменением курса рубля. В то же время, в связи с режимом самоизоляции в первом квартале вырос спрос на товары для дома и декора, занятий спортом, игрушки. Например, число заказов в категории «Спорт» выросло в 2,5 раза, в категории «Дом» - в 2 раза по сравнению с первым кварталом 2019 года.

В качестве дополнительной меры поддержки пользователей Lamoda запустила кампанию «ladoma» и призвала покупателей оставаться дома. В рамках кампании ассортимент площадки был дополнен продуктами питания, масками и другими товарами первой необходимости, чтобы пользователи могли заказать все в одном месте и не увеличивать количество доставок. В рамках кампании Lamoda также предложила пользователям разнообразный контент: прямые эфиры с популярными блогерами, советы по стилю, бесплатные тренировки от известных тренеров в сотрудничестве с популярными спортивными брендами.

В период самоизоляции число заказов, доставляемых курьерской службой, выросло более чем в два раза. Lamoda в числе первых запустила опцию бесконтактной доставки заказов, чтобы обеспечить дополнительную безопасность клиентам и торговым представителям компании. При бесконтактной доставке по-прежнему доступна опция примерки.

Было продолжено расширение географии LM Express - открыты подразделения собственной курьерской службы в 9 новых городах: Кропоткин, Тимашевск, Ангарск, Нальчик, Новокузнецк, Славянск на Кубани, Геленджик, Сыктывкар, Магнитогорск. Кроме того, в первом квартале число собственных пунктов выдачи заказов достигло 400.

Для оптимизации работы пунктов выдачи заказов, популярность которых у пользователей в период эпидемии снизилась, и оптимизации работы доставки Lamoda запустила опцию пешей доставки из ПВЗ. Часть ПВЗ были переоборудованы под склады, доставку заказов из которых осуществляют пешие торговые представители. Для удобства клиентов в Москве была дополнительно запущена опция доставки в выбранный часовой интервал в день оформления заказа, при заказе до 13 часов.



Другие материалы рубрики

Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли на самоокупаемость

CNews выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл

Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов