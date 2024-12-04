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МТС модернизировала транспортную сеть на Черноморском побережье с помощью отечественного оборудования

МТС провела масштабную модернизацию транспортной сети вдоль всего Черноморского побережья Краснодарского края. На протяжении свыше 350 километров МТС полностью обновила транспортную телеком-инфраструктуру с использованием отечественного оборудования, что десятикратно увеличило производительность сети и скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На территориях, прилегающих к Черноморскому побережью, компания заменила все транспортные узлы и полностью обновила систему управления сетью. Теперь пропускная способность транспортной сети на максимально нагруженных участках выросла до 400 Гбит/с. Реализация проекта помогла нарастить средние абонентские скорости мобильной и фиксированной сетей, минимизировать разрывы интернет-сессий, улучшить качество и надежность сервисов, а корпоративные клиенты получили возможность подключаться к фиксированному интернету на скоростях 25 Гбит/с и выше.

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В результате модернизации выросли скорости мобильного и фиксированного интернет-доступа в Темрюке, Геленджике, Новороссийске, Сочи, а в также в городах по направлению к черноморским курортам: Славянске-на-Кубани, Крымске, Абинске. Кроме того, улучшилось качество связи в небольших прибрежных поселках: Аше, Советквадже, Черешня, Верхний Юрт, Кудепста, Нижнее Учдере, Высокое и др.

«МТС реализует масштабный проект по модернизации транспортных сетей на базе отечественного оборудования в различных регионах страны, начав эту программу с Южного федерального округа. К концу года мы провели работы на значительной и самой важной территории Краснодарского края – Черноморском побережье, где сеть испытывает наибольшие и растущие из года в год нагрузки за счет притока туристов. Инженеры МТС успешно решили задачу - десятикратно увеличили пропускную способность инфраструктуры, улучшили ее устойчивость и защищенность, создав задел для дальнейшего развития телекоммуникационных и цифровых сервисов в регионе», - отметил директор департамента регионального транспорта и сетей корпоративных клиентов МТС Виктор Перов.

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