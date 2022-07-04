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Шифровальщик на основе кода смертельно больного хакера набрасывается на жертв прямо из почтового ящика

Шифровальщик, созданный на основе кода Babuk, загружается в систему прямо из вложений в электронной почте. Жертва должна активно содействовать атаке, чтобы та прошла успешно.

OLE-объект в документе-приманке

Эксперты компании Reversing Labs описали новую версию шифровальщика AstraLocker 2, который характеризуется крайне топорным исполнением.

Основная особенность AstraLocker 2 заключается в том, что он запускается на очень раннем этапе атаки — прямо из вложений в электронной почте. Шифровальщик скрывается в OLE-объекте, встроенном в документ Microsoft Word. Чтобы запустить его, жертва должна открыть без всякой проверки вложенный в почтовое сообщение документ, затем кликнуть по иконке в нем, и игнорируя все предупреждения, одобрить запуск вложенного объекта, который к тому же представляется .exe-файлом. Наличие у потенциальной жертвы минимальных знаний о кибербезопасности должны по идее помешать успеху такой атаки. Отчасти поэтому злоумышленники чаще используют VBA-макросы, а не OLE-объекты. Первые не требуют столь же «активного содействия» со стороны потенциальной жертвы.

По данным Reversing Labs, AstraLocker 2 построен на основе исходного кода печально известного шифровальщика Babuk, опубликованного предположительно смертельно больным хакером в сентябре 2021 г.

Исследователи, проанализировавшие AstraLocker, отметили также, что его создатели использовали очень старый упаковщик SafeEngineShieldenv2.4.0.0. Его легальная версия уже не продается. Скорее всего, злоумышленники использовали взломанный вариант.

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Примитивный шифровальщик AstraLocker 2 атакует пользователей из почты

Иными словами, AstraLocker 2 собран из общедоступных компонентов и использует очень примитивную и легко блокируемую схему атаки.

Топорно, но действенно

Обычно операторы шифровальщика проводят тщательную разведку целевой инфраструктуры, запуская шифровальщик только в самую последнюю очередь. Операторы AstraLocker 2 явно бьют наудачу, надеясь, что кто-то все-таки попадется.

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Безопасность

«Использование таких приемов явно указывает на низкий уровень компетентности операторов AstraLocker 2, но в то время как вероятность успеха таких атак довольно низка, она все же не является нулевой, — говорит Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Даже с топорным исполнением шифровальщик может быть эффективным, а значит представлять интерес для большого количества малоквалифицированных, но мотивированных киберзлоумышленников, которые общими усилиями могут нанести не меньше вреда, чем профессиональные кибервымогатели».

Единственная продвинутая функция, которой обладает этот шифровальщик, — это способность определять среду запуска. AstraLocker 2 не запускается под виртуальными машинами. Кроме того, он пытается определять наименования открытых окон в среде Windows, связанных с анализаторами вредоносного кода. Любопытно, что он ищет, например, Regmonclass, название окна приложения Registry Monitor (монитор системного реестра), которое уже некоторое время назад переименовано в Process Monitor (монитор процессов).

Также AstraLocker 2 пытается сопротивляться работе программ-отладчиков и отключает процессы антивирусов и других защитных средств, а также приложений, которые могут противодействовать шифрованию файлов. Плюс к этому удаляются теневые копии и очищается корзина.

Эксперты отмечают, что в сообщении с требованием выкупа, которое генерирует шифровальщик, для перевода средств указывается тот же кошелёк Monero, которым пользуются операторы шифровальщика Chaos. Вероятно, за ним стоят те же люди, что и за AstraLocker, или их партнеры.

Роман Георгиев

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