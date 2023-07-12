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«Яндекс» тестирует продажу рекламы в Telegram

Инструмент пока только проходит тестирование, в котором можно принять участие, заполнив специальную форму

Новый инструмент монетизации Telegram-канала

«Яндекс» предложил Telegram-каналам стать его площадками для рекламы и войти в рекламную сеть. Владельцы каналов и рекламодатели уже могут подать заявку на участие в тестировании нового инструмента. Об этом сообщил Forbes.

Монетизировать канал можно, если он имеет свыше 2 тыс. подписчиков и узкую тематику. Владельцу канала нужно предоставить боту, разработанному «Яндексом», право публикации сообщений. Как часто показывать рекламу и в какое время – решает владелец канала.

Как публикуется реклама

За подбор рекламы отвечают нейросети «Яндекс директа», сервиса для размещения контекстной рекламы на «Яндексе» и на сайтах-партнерах его рекламной сети. Они учитывают тематику канала и находят объявления, которые наиболее ей соответствуют. Рекламное объявление в Telegram-канале будет содержать пометку «Реклама», а выглядеть как обычный пост, с картинкой или видео и ссылкой на страницу с подробной информацией о рекламодателе. Тексты, изображения и видео проходят модерацию, а данные о рекламе передаются в ЕРИР, как того требует закон. Тематика и содержание постов должны соответствовать правилам рекламной сети «Яндекса».

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Фото: Adem AY on Unsplash
Telegram-каналы могут подключиться к рекламной сети «Яндекса»

В «Яндексе» ранее уже была реализована возможность следить за важными изменениями в рекламных кампаниях «Яндекс директа» прямо в Telegram - актуальная информация о рекламных кампаниях будет регулярно появляться в мессенджере. Подключить уведомления нужно в аккаунте в «Директа».

Много ли можно заработать

Рекламная выручка первой десятки авторских Telegram-каналов в январе – июне 2023 г. выросла в 2,7 раза к аналогичному периоду 2022 г. до 301,7 млн руб. Данные приводят «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств и диджитал-агентства Social Mind. Ключевой причиной роста доходов Telegram-каналов, как отмечают авторы исследования, стало то, что блогеры начали «перегонять» свою аудиторию из заблокированных соцсетей компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) в Telegram. В феврале 2022 г. этот мессенджер занимал девятую строчку в топ-10 ресурсов по среднесуточному охвату (россияне старше 12 лет), а в марте 2023 г. переместился на пятую строчку, следует из данных Mediascope.

Анна Любавина

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