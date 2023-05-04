Голосовой поиск, закрепленные видео, история поисковых запросов и улучшенная навигация — Rutube обновил мобильное приложение

Видеохостинг Rutube, входящий в «Газпром-медиа холдинг», выпустил обновление для своего мобильного приложения. Новая версия уже доступна для скачивания в AppStore, Google Play и AppGallery. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Основным нововведением стало добавление голосового поиска контента. Для активации голосового набора достаточно нажать на иконку микрофона в поисковой строке мобильного приложения видеохостинга и сказать, какой контент вы хотите найти. Система распознавания речи конвертирует голосовой запрос в текстовый, после этого поисковые механизмы видеоплатформы предложат искомый контент или канал. В дальнейшем поиск будет работать и с плейлистами.

Также в приложении стала сохраняться история поисковых запросов с возможностью ее очистки. Реализован функционал отображения закрепленных видео на каналах, который поможет авторам контента обращать внимание зрителей на важные ролики на их Rutube-канале. Улучшения коснулись и страницы результатов поиска, теперь можно сразу же «Поделиться» видео или добавить его в раздел «Смотреть позже», нажав на «три точки» справа от ролика. Ранее, чтобы «поделиться» видео, необходимо было перейти на сам ролик.

«Голосовой поиск является одним самых удобных способов быстро искать информацию, особенно в мобильных приложениях. Команда разработчиков внедрила продвинутые алгоритмы распознавания речи, чтобы упростить поиск видео и сделать его гораздо быстрее. Обновления интерфейса, плеера и добавление истории поисковых запросов – это то, о чем давно просили пользователи Rutube. Поэтому команда видеохостинга надеется, что аудитория оценит удобство и простоту доступа к любимым видео в новой версии приложения», — отметил Антон Гурин, директор департамента развития сервисов и клиентских приложений Rutube.

Еще несколько полезных функций появилось в веб-версии видеохостинга: новый функциональный блок в карточках контента на главной странице и в различных категориях, с помощью которого можно быстро поделиться роликом, добавить его в раздел «Смотреть позже» или подписаться на канал, не переходя на само видео, и возможность масштабирования основных страниц. Помимо этого, в плеере была добавлена кнопка «Следующее видео» для быстрого перехода между роликами.

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Видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-медиа ъолдинг) — российская площадка для просмотра и создания аудио- и видеороликов. Rutube можно смотреть на разных устройствах: ПК, смартфоне, планшете, «умном» телевизоре. На площадке представлен разнообразный контент: развлекательные и обучающие видео, документальные фильмы, концерты, обзоры видеоигр, трансляции с важных событий, короткие вертикальные видео, лайфхаки, рецепты, музыка, спортивные игры, мультсериалы, трейлеры, телешоу.

«Газпром-медиа холдинг» – российский медиахолдинг. Управляет девятью эфирными телеканалами, производством и дистрибуцией тематических телеканалов и спортивных каналов, а также оператором спутникового и цифрового ТВ «НТВ-плюс».

В цифровой среде холдинг управляет онлайн-кинотеатром Premier, видеохостингом Rutube, приложением коротких вертикальных видео Yappy, онлайн-телегидом рунета «Вокруг ТВ» и другими сервисами. Кроме того, в холдинг входит компания «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech).