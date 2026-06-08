Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гурин Антон
СОБЫТИЯ
Гурин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 413 2
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 350 1
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 262 1
|Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 215 1
|Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 1
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS TeamStream 6 1
|Google Play - Google Store - Google Android Market 3517 1
|Apple - App Store 3071 1
|Huawei AppGallery 341 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.