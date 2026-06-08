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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195774
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Гурин Антон

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Сервис MWS TeamStream добавил возможность встраивать видео в цифровые сервисы 1
04.05.2023 Голосовой поиск, закрепленные видео, история поисковых запросов и улучшенная навигация — Rutube обновил мобильное приложение 1
17.10.2022 RuTube выпустил новое семейное приложение «RuTube детям» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гурин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 413 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 350 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 262 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 215 1
Газпром ПАО 1457 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 308 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26988 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4753 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1116 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12730 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3156 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 539 1
Микрофон - Microphone 2775 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7825 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9622 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3196 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3043 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9736 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12965 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5291 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6095 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS TeamStream 6 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3517 1
Apple - App Store 3071 1
Huawei AppGallery 341 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3092 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6622 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 710 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3765 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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