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Rutube запустил плеер для вертикальных видео

Видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») запустил новый вертикальный плеер для коротких видео. Плеер — собственная разработка команды национального видеохостинга, реализованная за 3 месяца. Уже сейчас он доступен в веб-версии и в мобильном приложении для Android и iOS.

С новым плеером просмотр вертикальных видео стал удобным: окно оптимизировано под размер контента, слева и справа больше нет пустых областей. Также у него есть все привычные элементы управления: переход к следующему и предыдущему ролику свайпом, пауза одним касанием экрана, возможности оставлять реакции и комментарии.

Также обновление откроет новые возможности для блогеров, создающих контент в коротком формате: предварительный просмотр и монтаж роликов в вертикальном плеере стал более комфортным.

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«Наше обновление — это ответ на растущий интерес пользователей Rutube к формату вертикальных коротких видео. В ноябре 2023 г. ежемесячный охват национального видеохостинга составил 33,5 млн человек, что на 114% больше, чем за аналогичный период в 2022 г., и особенно заметно увеличилось количество молодёжи. Для этой аудитории вертикальные видео — самый популярный формат получения информации. Мы ожидаем, что на него будут ориентироваться как зрители, так и Rutube-блогеры», — сказала Ника Курасова, директор продукта Rutube.

Ранее Rutube анонсировал трансляцию коротких видео из приложения Yappy. Благодаря такой коллаборации библиотека видеохостинга пополнилась миллионами новых видео, а блогеры Yappy получили новую аудиторию для своего контента. Недавно платформа проводила исследование, показавшее, что наиболее популярный вид контента, который молодое поколение просматривает в социальных сетях, — это короткие видео (84%).

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