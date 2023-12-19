Rutube запустил трансляцию коротких видео с платформы Yappy

Миллионы коротких видеороликов, снятых пользователями платформы вертикальных видео Yappy теперь доступны на видеохостинге Rutube (платформы входят в «Газпром-медиа холдинг»). В результате блогеры Yappy расширяют аудиторию, а пользователи Rutube получают новый контент, снятый в одном из самых востребованных форматов. Короткие вертикальные видео Yappy уже доступны в веб-версии, а также при обновлении мобильного приложения Rutube как отдельные подборки. Также короткие видео попадут в рекомендации – подборки контента, которые автоматически собирает алгоритм Rutube на основе индивидуальных предпочтений пользователя. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Миллионы видео от авторов Yappy попали в растущий спрос пользователей Rutube на вертикальный формат. За первые дни запуска, доля видео Yappy составила более 40% от просмотров короткого вертикального контента на видеохостинге. Для этого команда продукта Rutube выставила критерии отбора видео для трансляции: приоритет получает оригинальный контент, максимально попадающий в интересы пользователей. Планируется, что такой подход задает высокий уровень качества, на который будут ориентироваться и блогеры видеохостинга при создании вертикальных видео.

Для Yappy продуктовая и техническая коллаборация Rutube открывает авторам приложения вертикальных видео возможности для роста – доступ к новой активной аудитории. Уже сейчас почти половина пользователей Rutube ежедневно видят ролики Yappy. В будущем планируется повышать точность подбора контента, релевантного зрителям, за счет взаимного обогащения рекомендательных систем данными об интересах аудитории.

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Yappy (входит в «Газпром-медиа холдинг») — приложение вертикальных видео, которое было запущено 29 ноября 2021 г. Здесь авторы могут создавать и распространять свой контент, а зрители — смотреть видео, используя поиск по темам, ленту подписки и рекомендации.

Видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-медиа холдинг») — российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. Rutube доступен на разных устройствах: ПК, смартфоне, планшете, Smart TV. На платформе представлены UGC, эксклюзивные проекты Rutube, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы. Поддерживаемые форматы: горизонтальные и вертикальные видео, стримы, подкасты, ТВ-эфиры.