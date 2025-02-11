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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168375
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Курасова Ника



11.02.2025 Возможность отмечать тайм-код к видео появилась на Rutube 1
06.05.2024 Мобильная студия Rutube стала доступна на Android и iOS 1
09.04.2024 Rutube запустил стриминг из мобильного приложения 1
25.12.2023 Rutube запустил плеер для вертикальных видео 1
04.05.2023 Rutube назначил директора по продукту 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Курасова Ника и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 274 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 239 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1624 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12212 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1009 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 2
Podcasts - Подкастинг 256 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4634 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 1
Data monetization - Монетизация данных 1635 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4153 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15777 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5073 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10550 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 1
Apple iOS 7831 3
Google Android 14040 3
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
Каспарянц Карина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2948 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 2
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1737 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3496 1
День молодёжи - 27 июня 899 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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