Курасова Ника
|11.02.2025
|Возможность отмечать тайм-код к видео появилась на Rutube 1
|06.05.2024
|Мобильная студия Rutube стала доступна на Android и iOS 1
|09.04.2024
|Rutube запустил стриминг из мобильного приложения 1
|25.12.2023
|Rutube запустил плеер для вертикальных видео 1
|04.05.2023
|Rutube назначил директора по продукту 2
Курасова Ника и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 274 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12700 1
|Apple iOS 7831 3
|Google Android 14040 3
|Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
|МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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