Мобильная студия Rutube стала доступна на Android и iOS

Видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») разработал мобильное приложение для блогеров «Студия Rutube», оно доступно на платформах Android и iOS. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Ранее получить основную статистическую информацию о видео и аналитику можно было только в веб-версии студии. Тем не менее, в связи с возросшим интересом аудитории к вертикальному формату, блогеры предпочитают работать с телефона, поэтому было принято решение создать отдельное приложение, чтобы облегчить процесс управления каналами.

Для грамотной работы с контентом блогеры смогут зарегистрироваться или войти в профиль, настроить канал и получить о нем важные данные. В случае возникновения вопросов по функционалу приложения необходимо перейти в раздел «Вопросы и ответы»: там разработчики подготовили полезную информацию для блогеров, а также опубликовали правила пользования Rutube.

В разделе «Видео» блогеры могут увидеть список всех выпущенных роликов, отредактировать ключевую информацию, поделиться или удалить файл.

Съемка коротких вертикальных видео (длительность — до 1 минуты) с применением масок, эффектов, наложением текста и звуков доступна владельцам каналов, работающих в приложении на базе Android. Там же есть панель с аналитикой по каналу, детальная информация по выбранному периоду и возможность переключения между разными временными отрезками. Реализован долгожданный раздел с комментариями. Блогеры могут отвечать на вопросы зрителей, удалять их и закреплять, а еще они способны выразить свою признательность подписчикам с помощью лайков. В дальнейшем все функции будут доступны и для операционной системы iOS.

Ника Курасова, директор продукта Rutube: «Для Rutube выпуск мобильного приложения для блогеров — невероятно важный шаг. Мы ценим и заботимся о тех, кто продвигает нашу платформу, поэтому стремимся всячески облегчить им процесс ведения каналов, — мобильная студия будет отличным помощником в этом деле. На протяжении нескольких месяцев мы проводили опросы среди наших блогеров и учитывали их пожелания, чтобы сделать обновления максимально удобными».

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Видеохостинг Rutube — российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. Rutube доступен на всех типах устройств — ПК, смартфоне, планшете, смарт-ТВ. На платформе представлены все типы популярного контента: UGC, эксклюзивные проекты Rutube, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы, онлайн-трансляции. Поддерживаемые форматы: горизонтальные и вертикальные видео, стримы, подкасты, ТВ-эфиры.