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Rutube назначил директора по продукту

Видеохостинг Rutube объявил о назначении Ники Курасовой директором продукта. Она будет отвечать за развитие платформы.

«Специалисты Rutube заложили фундамент для становления видеосервиса как одной из ведущих платформ в Рунете. Моей же основной задачей на новом месте станет не только совершение прорыва в качестве и комфорте использования платформы среди зрителей и авторов контента, но и ее технологическое совершенствование, что, безусловно, является достаточно амбициозной задачей», – сказала Ника Курасова.

Ранее Ника Курасова занимала пост руководителя по продуктам лояльности и вовлеченности клиентов экосистемы в МТС. На этой должности она занималась цифровизацией и развитием экосистемы сервиса «МТС Cashback».

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