Rutube запустил стриминг из мобильного приложения

Возможность стриминга из мобильного приложения реализована в новой версии мобильного приложения Rutube для Android и iOS. Для последней операционной системы обновление вышло первого апреля 2024 г. Трансляцию может запустить любой пользователь, у которого есть авторизованный аккаунт и подтвержден номер телефона. Вкладка «Трансляции» появилась на главной странице в мобильной версии Rutube. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Запустить трансляцию можно как с фронтальной, так и с основной камеры. Предварительно для каждого стрима можно установить обложку, добавить название, описание, возрастное ограничение и выбрать подходящую категорию. После этого пользователь выбирает одну из двух камер, настраивает ее и выходит в эфир. Поменять камеру можно в любой момент в одно касание. Благодаря модерации в режиме онлайн, создается безопасная среда, исключающая запрещенный и нежелательный контент в прямом эфире. Помимо этого, чат трансляции также будет модерироваться, чтобы не допустить оскорбительное поведение.

Помимо монетизации от видеохостинга Rutube, авторам контента доступна монетизация с помощью популярных донат-систем, таких как: Boosty, DonationAlerts, Destream и других. Если блогер добавит в описание ссылку для доната, то зрители смогут поддержать его во время трансляции. Также, в функцию стриминга встроена защита от случайного старта или остановки трансляции. Кроме того, пользователи могут регулировать видимость стрима, открывая его для всех зрителей Rutube или делая приватными с доступом по ссылке, которая генерируется автором. Чат также можно включать и отключать для каждой трансляции.

Первый мобильный стрим на Rutube провела лайфстайл-блогер Карина Каспарянц. По ее мнению, появившееся обновление существенно расширяет возможности авторов и облегчает ведение канала.

«Это мой первый стрим за два года и первый — на Rutube. Можно поздравить видеохостинг с этим, ведь эта функция появилась совсем недавно для мобильных телефонов, и вот я здесь, вещаю для вас. Вы можете присоединиться ко мне и также проводить прямые эфиры, это удобно», — сказала Карина Каспарянц.

Работа над улучшением качества стримов продолжается. Об этом сообщила Ника Курасова, директор продукта Rutube: «Мы активно развиваем нашу платформу, опираясь на пожелания пользователей видеохостинга, поэтому добавили функцию стриминга из мобильного приложения. С начала года число зрителей трансляций на RutubeE выросло в два раза, количество авторов стримов – в полтора. Мы уверены, что функциональность будет востребована и упростит пользовательский опыт наших блогеров».

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Национальный видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов. Rutube доступен на всех типах устройств — ПК, смартфоне, планшете, Smart TV. На платформе представлены все типы популярного контента: UGC, эксклюзивные проекты Rutube, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы, онлайн-трансляции. Поддерживаемые форматы: горизонтальные и вертикальные видео, стримы, подкасты, ТВ-эфиры.