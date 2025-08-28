Разделы

Авторы Rutube получили возможность сохранять чаты после завершения стримов

Rutube (входит в «Газпром-медиа Холдинг») представил новый функционал для стримеров. Теперь чат и все сообщения сохраняются после завершения трансляции. Включить или отключить эту опцию могут сами авторы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

В «Студии» авторы могут заранее выбрать опцию сохранения чата при настройке стрима. После завершения трансляции все комментарии остаются доступными — это помогает авторам анализировать реакцию аудитории и понимать, какие моменты вызвали наибольший интерес. Функционал доступен в web-версиях «Студии» и непосредственно Rutube.

«Мы продолжаем развивать возможности интерактивного взаимодействия на платформе. Сохранение чата — это важный инструмент для авторов: они могут работать с обратной связью зрителей и использовать ее при подготовке новых трансляций», — отметила директор продукта Rutube Ника Курасова.

В web-версии Rutube пользователи могут сортировать чат: либо просматривать все сообщения сразу, либо включить фильтр «Чат по ходу трансляции». В этом случае реплики появляются синхронно с моментами эфира, что создает эффект присутствия даже при просмотре записи.

