«Вконтакте» увеличил долю в интернет-трафике на соцсети в 1,5 раза: анализ трафика клиентов Yota

Мобильный оператор Yota проследил, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на социальные сети с 10 января по 13 марта 2022 г. Объем трафика на российскую соцсеть YaRUS увеличился в 148 раз. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В данные для аналитики вошли пять зарубежных и пять российских соцсетей. TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и Twitter вошли в список зарубежных. Среди российских: «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир», Yappy и YaRUS.

Абсолютным лидером среди всех приложений стал TikTok, далее по популярности идут Instagram и «Вконтакте». Российское приложение «ВКонтакте» показало существенный прирост доли в интернет-трафике на социальные сети: 19,25% в марте 2022 г. по сравнению с 12,25% в январе 2022 г. Менее внушительно, но также увеличили свою долю в трафике на соцсети приложения TikTok, «Одноклассники», «Мой чир», Snapchat и YaRUS. Instagram, Facebook и Twitter потеряли в доле трафика по сравнению с данными за январь 2022 г.

Наибольший прирост трафика и пользователей показала российская социальная сеть YaRUS. С 6 марта 2022 г. трафик на приложение резко увеличился — в 2,4 раза по сравнению с днем ранее. В последующие дни трафик все больше набирал обороты: 13 марта 2022 г. его объем стал в 148 раз больше, чем в этот же день в январе 2022 г.

Также существенный рост трафика и количества пользователей был замечен у еще одной российской соцсети — Yappy. Резкий скачок произошел после 10 марта 2022 г. Так за 11, 12 и 13 марта 2022 г. пользователи потратили в 10,2 больше трафика на эту соцсеть, чем в эти же дни января, а количество пользователей выросло в пять раз.

Ровный постепенный прирост интернет-трафика показали соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники». К 13 марта 2022 г. на «ВКонтакте» трафик был в 1,6 раз выше, чем 13 января 2022 г., на «Одноклассники» в 1,2 раза. Также с 24 февраля 2022 г. наблюдается небольшой прирост суточного трафика на приложение TikTok — в 1,2 раза. Количество пользователей всех трех соцсетей осталось в рамках средних значений.

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Наибольшие потери интернет-трафика зафиксированы у соцсети Twitter. 24 и 25 февраля 2022 г. произошел всплеск активности — 24 февраля 2022 г. объем трафика в 1,7 раз больше, чем днем ранее. Однако с 26 февраля 2022 г. показатели пошли на спад — в этот день трафик был в 2,6 раз меньше, чем днем ранее. А 13 марта 2022 г. он оказался уже в 9,3 раза меньше, чем в этот же день февраля 2022 г. При этом количество пользователей осталось в рамках средних значений.

«Также потеряли в интернет-трафике приложения Instagram и Facebook. Показатели Facebook резко снизились после 9 марта 2022 г., а 13 марта 2022 г. трафик стал уже в 5,7 раз ниже, чем в этот же день всего неделей ранее. Мобильный трафик на Instagram пошел на снижение с 25 февраля 2022 г. 13 марта 2022 г. он был в 1,6 раз меньше, чем месяцем ранее. При этом количество пользователей у обеих соцсетей осталось прежним. Неизменными в своих показателях интернет-трафика и количества пользователей остались соцсети Snapchat и “Мой мир”. Не показал значительных изменений за весь период аналитики и общий мобильный трафик на все десять соцсетей из подборки», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

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Yota – российский оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.