Терещук Вадим


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 «Яндекс Музыка» и «ГПМ Радио» объявили о стратегическом партнерстве 1
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта   1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Терещук Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМХ - D.lab - Лаборатория инноваций Д-Лаб 3 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 317 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
101Hotels.com 456 1
Газпром ПАО 1392 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 258 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3030 1
Data monetization - Монетизация данных 1767 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9455 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1147 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 520 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 1
Podcasts - Подкастинг 282 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3778 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16675 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2917 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4120 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4035 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7981 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 205 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 1
Маас Эдуард 6 1
Мухаметзянова Альбина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6249 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1685 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3617 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 496 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 13 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 299 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 128 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 64 1
