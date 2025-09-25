«Яндекс Музыка» и «ГПМ Радио» объявили о стратегическом партнерстве

Подписной музыкальный стриминг «Яндекс Музыка» и радиохолдинг «ГПМ Радио» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») объединят экспертизы, чтобы запустить совместные музыкальные проекты. Стратегическое партнерство откроет для слушателей еще больше новых перспективных артистов, взлетающих в стриминге, а исполнителям поможет расширить аудиторию. В рамках сотрудничества двух площадок уже популярные и только взлетающие и набирающие свою аудиторию треки в «Яндекс Музыке» получат возможность приоритетно рассматриваться для ротации и обзора новинок недели, а артисты смогут стать гостями эфирных студий.

«Партнерство с «ГПМ Радио» открывает для нас и индустрии множество новых возможностей в цифровых продуктах, новых медиаформатах и способах продвижения артистов. «ГПМ Радио» обладает внушительным опытом создания успешных эфирных форматов и музыкальных шоу. В рамках стратегического партнерства мы запустим новые медиапродукты, которые помогут артистам, взлетающим на нашем стриминге, открыть свое творчество десяткам миллионов слушателей, а лейблам – еще эффективнее продвигать исполнителей», – отметила руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.

Первый совместный проект – музыкальное шоу на Like FM. Премьера «Чарт Яндекс Музыки» состоится на радиостанции 7 октября. Проект расскажет о самых актуальных музыкальных трендах сервиса прямо в радиоэфире. В каждом выпуске слушатели знакомятся с артистами и треками, которые за последнюю неделю продемонстрировали наибольший рост популярности в рекомендациях «Яндекс Музыки». В шоу будут участвовать как известные музыканты, так и перспективные новички, появятся тематические рубрики.

В рамках совместного проекта «Яндекс Музыки» и «ГПМ Радио» в шоу «Чарт Яндекс Музыки» на Like FM у ведущего Виталика Мишуры появится соведущий – лайка «Вспышка», созданная с помощью искусственного интеллекта.

«Зумеры говорят иксам «да!» – это как рок-концерт в нулевых и личный стриминг в двадцатых. Радио и стриминг – когда-то соперники, а теперь стратегические партнеры. Объединение экспертизы двух лидеров аудиоиндустрии даст мощный толчок к продвижению российской музыки, укрепит позиции сегмента в креативной экономике», – сказал генеральный директор «ГПМ Радио» Вадим Терещук.

Сотрудничество откроет новые возможности для обмена аналитикой популярности исполнителей, а также новые форматы продвижения артистов. Молодые артисты, стремительно взлетевшие с помощью алгоритмов «Моей волны» и попавшие в проект «Искра» в «Яндекс Музыке», получат дополнительное продвижение на радио.

В свою очередь, пользователи «Яндекс Музыки» смогут купить билеты на мероприятия радиостанций «ГПМ Радио» прямо в приложении сервиса и первыми узнать об участии любимых звезд в эфирных марафонах, а также открывать юных звезд «Детского радио». А артисты получат еще больше контактов с фанатами в «Яндекс Музыке».