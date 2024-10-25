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RuTube нанял ИТ-студентов по итогам стажировки при поддержке Минобрнауки

«Цифровые Активы» «Газпром-Медиа Холдинга» провели оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников ИТ-специальностей при поддержке Минобрнауки России.

За неделю HR-специалисты получили 541 заявку на участие. По итогам отбора с тестовым заданием и интервью к командам видеохостинга RuTube, онлайн-кинотеатра Premier и приложения вертикальных видео Yappy присоединились 32 стажера. Об этом CNews сообщили представители RuTube.

Всего стажировка прошла по 12 направлениям: python-разработчик, go-разработчик, frontend-разработчик, Android-разработчик, iOS-разработчик, системный аналитик, инженер по машинному обучению, инженер по тестированию, инженер по автоматизированному тестированию, DevOps, DBA, DWH.

С июля по сентябрь 2024 г. стажеры работали в гибридном формате от 20 до 40 часов в неделю. Фокусом программы стало развитие профессиональных навыков, а также важных на старте карьеры компетенций вроде управления проектами и работы в команде.

За эти три месяца ИТ-специалисты не только решали практические кейсы, но и учились Agile-подходу, навыкам презентации, а также проходили курсы компании на платформе kampus по собственному выбору.

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По результатам стажировки 27 человек перешли в штат компании. По итогам опроса индекс удовлетворенности программой среди стажеров достиг 100%, а наиболее важными ее аспектами назвали развитие «жестких» навыков, работу в команде с опытными разработчиками и обучение Agile.

Стажировка для молодых ИТ-специалистов прошла в рамках образовательно-практического проекта «PROфнавигатор», который реализуют холдинг и его компании. Его главная задача – содействие развитию юных талантов.

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