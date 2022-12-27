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Трафик на российские соцсети и мессенджеры увеличился почти в два раза с начала года: исследование Yota

На фоне приостановления деятельности некоторых зарубежных соцсетей в России месячный объем трафика на отечественные сервисы увеличился почти в два раза с начала 2022 г., при этом количество пользователей выросло на 20%. Об этом CNews сообщили представители Yota.

К таким выводам пришли специалисты федерального мобильного оператора Yota, проанализировав, как менялись количество уникальных пользователей и объемы трафика российских социальных сетей и мессенджеров с 1 января по 30 ноября 2022 г. В подборку для аналитики вошли такие сервисы, как «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Тамтам», «Мой мир», Rutube, ЯRUS, Yappy и TenChat.

Наибольший прирост показателей за весь период аналитики зафиксирован у относительно молодых российских площадок: по увеличению числа пользователей лидируют социальные сети TenChat, Yappy и ЯRUS. Так, в ноябре 2022 г. количество пользователей TenChat было почти в 95 раз больше (+9360,21%), чем в январе 2022 г., а объемы трафика выросли в 623 раза (+62240,00%). У ЯRUS число пользователей увеличилось в 2,7 раза (+168,12%), объемы трафика — в 5,4 раза (+440,86%), у Yappy: прирост был в 2,5 раза (+152,43%) и в 14 раз (+1294,40%) соответственно.

Социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте» менее значительно, но также увеличили свои показатели с начала 2022 г.. Только соцсеть «Мой мир» показала отрицательную динамику: число пользователей и объемы трафика уменьшились к концу периода аналитики — на 12,31% и 6,67% соответственно.

Также повышенное внимание клиентов Yota получил и видеохостинг Rutube: число его пользователей за период аналитики увеличилось в 1,7 раза (+72,16%), объемы трафика выросли в 6,3 раза (+526,94%).

Продолжает активно наращивать популярность мессенджер Telegram. Количество его пользователей в ноябре было на 53,32% больше, чем в январе 2022 г., а объемы трафика увеличились на 158,44%. Второй мессенджер в подборке, «Тамтам», оказался следующим по приросту показателей, прибавив 24,57% и 98,43% соответственно.

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В рейтинге соцсетей лидером остался «Вконтакте», несмотря на уменьшение доли с 58,03% в январе 2022 г. до 57,78% в ноябре 2022 г. Второе место сохранили «Одноклассники» с 41,24% в ноябре 2022 г. На третьем месте «Мой мир», доля уникальных пользователей которого уменьшилась с 1% в январе 2022 г. до 0,82% в ноябре 2022 г.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

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