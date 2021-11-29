Ritm Media запустила новую социальную сеть Yappy

Команда разработчиков из Ritm Media, которая входит в холдинг «Газпром-медиа», анонсировала выход нового развлекательного приложения Yappy. ИТ-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео. В данном случае речь идет не только об удобном просмотре популярных видеороликов, но и создании креативного контента. С 29 ноября 2021 г. приложение Yappy становится доступным для входа как на платформах iOS, так и на Android.

Вне зависимости от того, обладает ли пользователь большой аудиторией или только начинает свое восхождение на блогерский Олимп, Yappy станет удобной площадкой для реализации задумок любых масштабов. Широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео дополняется возможностью легко делать как локальные совместные проекты со своими единомышленниками, так и дотянуться до уровня знаменитостей. Благодаря возможности совместного создания коллабораций в специальной медиакомнате значительно сокращается время, затрачиваемое пользователями на производство контента (продакшн).

Помимо стандартных коллабов, пользователям станет доступна и функция повторного использования (реюза): увеличить популярность (виральность) ролика можно не только благодаря записи совместного видео и последующему показу на разделенном экране (сплитскрине), но и досняв свое дополнение к уже существующим на площадке трендам. Нет необходимости тратить много времени на поиск фрагментов для реюза – умная лента и кастомные подборки помогут следить за рейтинговыми роликами. Видеоредактор подойдет как профессионалам в создании контента, так и новичкам. Наборы фильтров и эффектов будут продолжать пополняться и модернизироваться. Библиотека контента, с которой нужно делать реюз, продуманная функция, которая позволяет делиться контентом в других социальных сетях и возможность добавлять в приложение свои звуки делают Yappy удобным для всех, заявляют в Ritm Media.

Так как при разработке в команде Ritm Media учитывали все последние тренды индустрии UGC-видеостоков, еще до официального запуска проект смог привлечь внимание медийных личностей и крупных звезд. Участие в запуске Yappy принимают Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойкой и другие звезды социальных медиа. Учитывая то, что приложение только запускается, у пользователей есть возможность развиваться вместе с Yappy и занимать свободные блогерские ниши.