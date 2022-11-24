Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom

В Правительстве одобрили несколько проектов по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ, а именно аналоги TikTok, Instagram* и Zoom. Разработчикам понадобятся гранты на их создание. Суммарный объем затрат на эти проекты может составить 1,2 млрд руб.

Власти определились с самым необходимым

Несколько проектов по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ одобрили в индустриальном центре компетенций по направлению «коммуникационные сервисы», пишет РБК.

Напомним, что в начале марта 2022 г. на российском рынке приостановили свою деятельность крупнейшие мировые ИТ-компании Microsoft, Oracle, SAP и др. С 31 марта 2022 г. Для их замещения начали появляться рабочие экспертные группы при правительстве.

В апреле 2022 г. Минцифры России опубликовало список приоритетных направлений поддержки отечественных ИТ-решений. В первую очередь финансировать должны системы 17 классов, куда вошли средства разработки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и другие.

Правительственный индустриальный центр компетенций одобрил несколько проектов по импортозамещению TikTok, Instagram* и Zoom

В июле 2022 г. Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенции. Их оказалось 32 по различным отраслям и сферам. Они должны определять, что необходимо разрабатывать в первую очередь. Предполагалось, что центры будут влиять на распределение господдержки.

Правительство России планирует выделить до 2024 г. 37,1 млрд руб. на софинансирование импортозамещения цифровых решений.

Кого выбрали

По данным собеседников РБК, еще месяц назад центр, отвечающий за «коммуникационные сервисы», рассматривал десять проектов, но в итоге половину отправили на доработку. Как отмечается, даже те сервисы которые прошли отбор и получили одобрение еще не получили гранты. Гранты будут выделять Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и «Сколково».

Как сообщает издание, предварительное одобрение получили две социальные сети.

Первый проект — соцсеть Looky от ООО «Мотивационные решения». Она, как полагают разработчики, может заменить Instagram (заблокированный в России сервис, принадлежащий признанной экстремистской организацией Meta*) и обладает функциональностью переноса контента — фотографий, историй, подписок и подписчиков — из запрещенной в России соцсети.

В паспорте проекта создатели отмечают, что их приложение может «спасти» малый и средний бизнес, которые пострадали от ухода Instagram. Вернет в экономику России до трети из выпавших доходов от этих компаний. Разработчики планируют вывести свою «улучшенную версию» соцсети на рынки Белоруссии, Казахстана и ОАЭ.

Затраты на проект оценивают в 459,7 млн руб. Порядка 90% из этой суммы необходимы для доработки продукта. Сами «Мотивационные решения» готовы профинансировать 20% от этой суммы или 91,9 млн руб. Акционеры согласны предоставить на ближайшие четыре года около 160 млн руб., Разработчики подали заявку в РФРИТ на грант в размере 367,7 млн руб. Если финансирование будет, то первую версию Looky обещают презентовать в 2024 г.

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Второй проект — соцсеть Sunlight Play от ООО «ГРИ». Исходя из функционала это аналог TikTok. Из описания следует, что в сервисе «предусмотрена загрузка видеороликов, базовые механизмы общения, просмотр ленты новостей». Затраты на проект составят 285,7 млн руб., из которых 200 млн руб. закроет грант.

Несколько проектов связаны с видеосвязью. Например, NEW: TrueConf Enterprise 2.0 от АО «ТКС». Разработчики позиционируют его как альтернативу Skype и полагают, что им заинтересуются в первую очередь органы власти, операторы связи, ритейл, представители образовательной сферы, медицины и бизнеса. Предполагается, что решение будет реализовано на защищенном протоколе связи и сможет поддерживать свыше 1 млн пользователей. В качестве ключевого заказчика указан «Ростелеком», предварительных — «Газпром», «Газпром нефть» и «Мегафон». На доработку проекта необходимо 162 млн руб. Разработчики рассчитывают получить 129,6 млн руб. благодаря гранту.

Второй сервис по видеоконференцсвязи — это Dion от ГК «Иннотех». Он рассчитан на более широкую аудиторию и также предназначен для замены Zoom, Skype, Google Meet, MS teams и Cisco Webex. Стоимость проекта — 318,7 млн руб., 254,9 млн руб. компания планирует предполагается получить в качестве гранта.

Также получила одобрение индустриального центра компетенций почтовая система на импортонезависимой платформе «Почта 2.0» от «Новых облачных технологий». Она предназначена для замены корпоративных решений от Microsoft. Ее разрабока самая дорогая — 1,19 млрд руб. Однако проект планируют реализовать за счет заказчика, им выступает «Росатом». Корпорация планирует перевести на новую систему 44 тыс. пользователей.

Какие перспективы у суверенных аналогов

Эти проекты не первые российские аналоги мировых сервисов. Практически сразу после блокировки Instagram в марте 2022 г. стало известно о разработке российского аналога социальной сети — «Россграм». Запуск альтернативы запрещенного Instagram неоднократно откладывался. Первоначально планировали, что проект заработает в конце марта 2022 г. В итоге презентацию «Россграма» провели в Петербурге 28 сентября. Альтернативой TikTok можно назвать сервис вертикальных видео «VK Клипы», который соцсеть развивает с 2020 г. В 2021-м «Газпром-Медиа» запустила похожую соцсеть Yappy.

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Как отметила Cnews Анастасия Ермошина, директор по коммуникациям Epicstars, в целом перспективы у отечественных аналогов есть. Если у компаний есть уже «реально работающий продкут», Инвестиции придадут им дополнительный импульс и помогут улучшить качество.

«С точки зрения чистой разработки реализовать многие механизмы вполне возможно, — отмечает эксперт. — Сложность в том, чтобы эти инструменты стали действительно удобными, эффективными и безопасными для всех пользователей (организаций, частных лиц). И здесь требуется большой опыт, годы проб и ошибок и очень серьезные инвестиции, даже если перед глазами есть успешные образцы. Придется решать проблемы не только с дефицитом железа, но и с интеграцией множества технологий: ИИ, рекомендательных алгоритмов, монетизации, интеграции различных каналов продвижения, разнообразной аналитики, наконец — с привлечением самых разных аудиторий — бизнеса и “частников”».

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.