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На «Яндекс афише» появилась оплата билетов по частям

На «Яндекс афише» заработал «Сплит» — сервис «Яндекса» для оплаты покупок по частям. Теперь стоимость заказа, например билетов на концерт, можно разделить на четыре части. Первая списывается с карты сразу, а еще три — равными платежами через каждые две недели. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Сплит» уже доступен большинству авторизованных пользователей «Яндекс афиши». Он подходит для оплаты любых билетов, кроме билетов в кино: на концерты, фестивали, в театр и так далее. График платежей можно в любой момент посмотреть в личном кабинете «Яндекс ID», там же есть возможность внести оплату досрочно. Сплит работает с «Яндекс плюсом»: баллы можно использовать для оплаты или получать в виде кешбэка.

«Билеты на популярных исполнителей расходятся на “Яндекс афише” очень быстро. В последние три месяца так было с выступлениями Oxxxymiron’а, Земфиры, Måneskin — все раскупили буквально за несколько часов. Благодаря “Сплиту” можно не отказываться от похода на концерт любимого артиста, даже если покупка билетов не была запланирована заранее», — сказал руководитель «Яндекс афиши» Дмитрий Субботин.

«Сплитом» можно воспользоваться, если стоимость заказа составляет от 850 руб. до 50 тыс. руб. В будущем лимит может меняться — команда «Сплита» продолжает улучшать сервис и проверяет разные сценарии использования.

В «Сплите» нет переплат. Пользователь, который разделяет платеж на части, в итоге тратит ту же сумму, что и пользователь, который целиком оплачивает заказ в день оформления. «Сплит» выгоден и партнерам «Яндекс афиши» — благодаря ему можно увеличить средний чек и привлечь больше клиентов. Кроме «Яндекс афиши», оплата покупки по частям есть на «Маркете».

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