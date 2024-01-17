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«Яндекс Афиша» подключилась к программе лояльности НСПК

Программа лояльности «Привет!)» и «Яндекс Афиша» запустили новый раздел, в рамках которого теперь любой желающий может приобрести билеты на спектакли, концерты, выставки и другие мероприятия на сайте privetmir.ru.

«Мы расширяем программу лояльности и рады запуску нового проекта с таким партнером как «Яндекс Афиша». Теперь на privetmir.ru можно не только ознакомиться с выгодными предложениями, но и купить билеты на любое понравившееся мероприятие. Оплатить билеты можно как банковской картой, так и через Систему быстрых платежей, а для держателей карт Mir Supreme мы запустили дополнительную акцию – кешбэк 5% от стоимости заказа в новом сервисе», – сказала Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов «Национальной системы платежных карт».

«Посещение развлекательных мероприятий – важная часть как повседневной жизни, так и при планировании отпуска. Мы уже долгое время продуктивно сотрудничаем с таким крупным партнером как Национальная система платежных карт. Уверены, пользователи программы лояльности «Привет!)» положительно воспримут новую возможность и откроют для себя новые развлекательные мероприятия как в своем городе, так и в поездках по России», – сказал Энрико Мазавришвили, руководитель по развитию бизнеса «Яндекс Афиши».

Для того, чтобы купить билет, необходимо выбрать мероприятие из каталога на privetmir.ru в разделе «Яндекс Афиша», указать количество билетов и нажать «Далее». В открывшемся окне введите данные, в том числе e-mail, на который вам будут отправлены билеты, и после оплатите заказ удобным способом – любой банковской картой или через Систему быстрых платежей.

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Кроме того, держатели премиальных карт Mir Supreme смогут получить кешбэк 5% за покупку билетов. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности privetmir.ru и совершить заказ на этом же сайте в разделе «Яндекс Афиша». Кешбэк вернется в течение 5-7 рабочих дней. Акция продлится до 31 декабря 2024.

Посмотреть правила акции и узнать подробности о сервисе можно на privetmir.ru в разделе «Яндекс Афиша» и в приложении «Привет!».

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