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Rambler Group начала использовать нейросети для «умного» таргетинга

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Разработчики DMP-платформы (Data Management Platform) Rambler Group провели многочисленные исследования по использованию алгоритмов на основе нейронных сетей и вышли на новую, ранее недостижимую, планку качества. Добавление нейронных сетей позволило увеличить рекламную ёмкость более чем на 200 миллионов показов в месяц, доступных для таргетинга на точные социально-демографические данные.

Артём Выборнов, руководитель платформы по обработке данных AdTech Rambler Group, отметил: «При решении любой задачи по ML наступает момент, когда качество выходит на плато и добиться ощутимых улучшений всё сложнее. Мы преломили этот тренд путём кардинального изменения нашего подхода. С помощью нейронных сетей на основе поведения пользователей в интернете мы построили эмбединги, то есть для каждого посетителя наших медиаресурсов создали вектор чисел, который его характеризуют. Добавление этого вектора в существующие модели позволило нам значительно повысить качество социально-демографических сегментов».

Rambler Group – одна из немногих российских digital-компаний, которая использует собственные передовые технологии для размещения и таргетирования рекламы.

Для максимально точной персонализации специалисты Rambler Group используют собственную DMP-платформу, которая собирает и обрабатывает огромный массив неперсонифицированных данных (более 10 ТБ в день). Система анализирует и структурирует разрозненную информацию более 500 миллионов профилей и формирует её в 10 тысяч аудиторных сегментов, обновляющихся в режиме реального времени.

Юлия Коновалова, CPO AdTech Rambler Group, сказала: «Социально-демографические сегменты – это ключевая и самая популярная категория у наших рекламодателей. Увеличение качества и ёмкости для них даёт прирост охватов почти во всех рекламных кампаниях. Благодаря работе наших специалистов из AdTech и исследованиям, проводимым в течение последних лет, Rambler Group уже достаточно точно определяет социально-демографические сегменты пользователей из всего массива неперсонифицированных данных. Поэтому улучшение показателей даже на несколько процентов – сложная технологическая задача. Мы стремимся к максимальной эффективности и докручиваем каждый инструмент до идеала. В итоге рекламодатели получают более точное таргетирование на аудиторию и всё чаще выбирают Rambler Group в качестве приоритетного партнёра для своих кампаний».

Технологии на основе машинного обучения и искусственного интеллекта помогают не только при определении социально-демографических данных пользователей, но и при оптимизации performance-рекламы, которую используют для повышения эффективности кампании. Искусственный интеллект в режиме реального времени оценивает большое количество факторов, включая пользовательское поведение, площадку, рекламное место, дату, время, погоду и другие, и советует наиболее оптимальные решения для показа того или иного креатива. С помощью нейросетей в Rambler Group вышли на новый уровень в таргетировании рекламы, и эти технологии теперь активно внедряются и в другие проекты группы компаний.

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