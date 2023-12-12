Подписываться больше, а платить меньше. Россияне рассказали, какие модели сервисных подписок их интересуют

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, как изменилось их отношение к подпискам, сколько платят за них и как в 2023 г. Результаты показывают, что они остаются популярными, многие респонденты предпочитают гибкие модели оплаты и стали более избирательными. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Опрос показал, что в 2023 г. количество постоянных подписчиков на аудио- и видеосервисы увеличилось на 27%, еще у 42% осталось прежним, по сравнению с 2022 г. 12% респондентов сообщили, что у них стало меньше подписок, а 19% не пользуются ими постоянно.

При этом у 41% в постоянном пользовании только одна активная подписка (включая мультисервисные), у 31% – две, у 15% – три, у 13% – четыре и более.

При ответе на вопрос об ежемесячных затратах на сервисы большинство респондентов (43%) назвали сумму от 100 до 200 руб., 24% выбрали вариант от 200 до 400 руб. 19% сообщили, что тратят более 600 руб. в месяц, 14% – от 400 до 600 руб.

Самыми необходимыми подписками 43% пользователей назвали видеоплатформы, 28% – различные услуги и сервисы, 22% – аудиостриминги (с музыкой, подкастами), 7% – библиотеки электронных книг.

Большинству опрошенных (63%) удобно оплачивать подписки раз в месяц. 28% предпочитают продлевать их раз в год, 6% – раз в три месяца, 3% – раз в полгода.

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Отвечая на вопрос о моделях оплаты, более половины участников опроса (57%) предпочитают оплачивать отдельно каждый из сервисов, а 22% указали, что их подписки уже входят в тарифный план на интернет/ТВ/мобильную связь. 21% респондентов выбирают мультисервисные предложения, когда в один «пакет» входит несколько подписок.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 ноября по 7 декабря 2023 г., охват составил 275 250 интернет-пользователей, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.

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Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.