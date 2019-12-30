«Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление

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«Яндекс» подал иск в суд против «Рамблера». С чем связано заявление, неизвестно, но привлечены суд по интеллектуальным правам и ООО «Компания Афиша» из состава Rambler Group. Две недели назад она подала претензию против «Яндекса» за использование слова «афиша» в названии своего сервиса «Яндекс.афиша».

«Рамблер» вызовут в суд

Российский интернет-гигант «Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам на ООО «Компания Афиша». Она входит в состав холдинга Rambler Group, который, как сообщал CNews, 20 декабря 2019 г. обратился в суд с иском против «Яндекса» за использование слова «афиша» в названии своего сервиса «Яндекс.афиша» (зарегистрирован в июне 2019 г.).

Что именно побудило «Яндекс» обратиться в суд против «Рамблера», на момент публикации материала остается неизвестным. Не исключено, что это напрямую связано с попыткой «Рамблера» лишить «Яндекса» права на использование слова «афиша» в названиях собственных сервисов. Представители «Яндекса» и «Рамблера» на запрос CNews на момент публикации материала ответить не смогли.

По информации из картотеки суда, исковое заявление «Яндекса» было зарегистрировано 27 декабря 2019. Предмет иска – экономические споры по гражданским правоотношениям, но на момент публикации материала подробностей о сути претензий «Яндекса» к «Рамблеру» не было.

«Яндекс» в долгу не остался

Известно лишь, что третьим лицом в иске названа Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Сумма исковых требований не приводится, дата первого рассмотрения на 30 декабря 2019 г. назначена не была.

Возможная ответная реакция

Напомним, что товарным знаком «Афиша» в настоящее время владеет ООО «Компания Афиша», но в базе Роспатента есть множество других товарных знаков, в названии которых присутствует слово «афиша». Неизвестно, планирует ли «Рамблер» направлять претензии владельцам каждого из них.

Претензия Rambler к «Яндексу» будет рассмотрена 30 декабря 2019 г., когда стало известно о встречной претензии «Яндекса» к «Рамблеру». Изначально Rambler обращался с претензией и к оператору МТС, владеющему проектом «МТС.афиша» (зарегистрирован в марте 2019 г.), но этот спор был рассмотрен безотлагательно, сразу же после подачи претензии – 20 декабря 2019 г. Вердикт был вынесен в пользу МТС.

Судебные споры Rambler Group

МТС и «Яндекс» стали далеко не первыми «жертвами» Rambler Group. В декабре 2019 г. холдинг попытался расправиться с рядом компаний и сервисов, и начал он с разработчиков российского веб-сервиса Nginx.

В середине декабря 2019 г. холдинг заявил о свои правах на этот веб-сервер, проданный американской F5 в марте 2019 г. за $670 млн. В московском офисе Nginx, а также в домах основателей компании Игоря Сысоева и Максима Коновалова, бывших сотрудников Rambler, прошли обыски.

Дело дошло до возбуждения уголовных дел против «неустановленных лиц», после чего по инициативе Сбербанка, которому принадлежит 46,5-процентная доля в «Рамблере», был проведен внеочередной совет директоров компании. Директора единогласно призвали Rambler отозвать свое заявление о нарушении ее прав на веб-сервер Nginx, а также постановили расторгнуть контракт с зарегистрированной на Кипре компанией Lynwood, связанной с акционером Rambler Александром Мамутом и получившей права на предъявление претензий к Nginx.

Потерпев неудачу с Nginx, Rambler нацелился на стриминговую платформу Twitch, пытаясь добиться ее полной блокировки на территории России и выплаты многомиллиардной денежной компенсации. 16 декабря 2019 г. он даже подал на нее в суд, и причиной всего этого стала якобы нелегальная трансляция матчей Английской премьер-лиги. Права на эту трансляцию действительно принадлежат «Рамблеру» – он купил их за 7 млн евро (489 млн руб. по курсу ЦБ на 30 декабря 2019 г.).

Нюанс здесь заключается в том, что «Рамблер» потребовал с Twitch не 480 млн руб., а 180 млрд руб. – сразу за все 36 тыс. выявленных им случаев нарушения. Вот только необходимый объем доказательств холдинг предоставить не смог, и в итоге ему пришлось отозвать свой иск. Twitch в свою очередь на всякий случай удалил спорный контент со своей площадки. То же сделал и телеканал «Матч ТВ», которому Рамблер предъявлял схожие требования.

Но нельзя не отметить, что и сам «Рамблер», обвинивший Twitch и «Матч ТВ» в пиратстве и не сумевший доказать их вину, сам попался на нем. Причем его случай пиратства тоже был связан с футболом, но разница в том, что его вина была доказана.

В октябре 2019 г. CNews освещал итог рассмотрения иска компании «Телеспорт груп», поданного против холдинга. Rambler Group грозил штраф в размере 235 млн руб. за нелегальную трансляцию футбольных матчей чемпионата Италии по футболу, но суд удовлетворил требования истца лишь частично. Итоговая сумма штрафа оказалась практически в 168 раз меньше изначальной.

«Телеспорт груп» хотела получить с Rambler Group 235 млн. руб. за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу. Иск был подан 25 июля 2019 г., его рассмотрение состоялось через пять дней, а вердикт был вынесен спустя еще три месяца. Судья приняла решение назначить обвиняемому штраф в размере 1,4 млн. руб.