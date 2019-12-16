«Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире

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Rambler потребовал заблокировать в России стриминговый сервис Twitch за многократное нарушение его эксклюзивных прав на показ футбольных матчей Английской премьер-лиги. Необходимый объем доказательств не предоставлен, и вероятность блокировки Twitch пока невелика.

Новая жертва Rambler

Компания «Рамблер Интернет Холдинг» (ООО) подала в суд на компанию Twitch Interactive с требованием о полной блокировке принадлежащего ей стримингового видеосервиса Twitch. В список требований, по информации «Коммерсанта» также вошла выплата 180,3 млрд руб. в качестве компенсации за нарушение прав на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу. Рассмотрением дела займется Московский городской суд.

Видеосервис Twitch принадлежит американской компании Amazon. «Рамблер Интернет Холдинг» входит в состав группы компаний Rambler Group, которая всего несколько дней назад оскандалилась в деле с опенсорс-разработчиком веб-сервера Nginx. Как сообщал CNews, «Рамблер» хочет отобрать права на Nginx у его создателей.

Сервис Twitch был запущен в 2011 г., и по состоянию на ноябрь 2019 г. он занимает 41 место среди самых популярных веб-ресурсов в мире по версии рейтинга Alexa. На май 2018 г. проект насчитывал 2,2 млн ежемесячно активных стримеров и 15 млн ежемесячно активных пользователей. В июле 2014 г. Google хотел купить Twitch за $1 млрд – стороны даже подписали необходимое соглашение, однако сделка сорвалась, и в итоге сервис перешел в собственность Amazon. Она заплатила за него $980 млн.

Суть конфликта

«Рамблер Интернет Холдинг» владеет правами на трансляцию матчей АПЛ на территории России. Компания, по данным «Коммерсанта», выявила 36 тыс. случаев нарушения этих прав, что и послужило поводом для обращения в суд за блокировкой Twitch в России.

Иск будет рассмотрен в Мосгорсуде 20 декабря 2019 г. Что важно, на этапе подачи этого иска в нем не было требований о выплате потенциально рекордных для российской судебной практике в этой сфере 180,3 млрд руб. в качестве компенсации – изначально в нем говорилось исключительно о блокировке сервиса.

Twitch может попасть под санкции Rambler

По словам представителя Twitch в суде Юлианны Табастаевой, иск был подан в августе 2019 г., и позже к нему было добавлено требование о выплате компенсации в размере 2,1 млн евро (146,7 млн руб. по курсу ЦБ на 16 декабря 2019 г.). Рост требований до 180,3 млрд руб. состоялся на заседании 29 ноября 2019 г.

Обвинение без доказательств

Обвинив Twitch в нарушении прав, «Рамблер Интернет Холдинг», в полной мере не предоставил доказательств вины ответчика. Обвинительная сторона подготовила лишь неколько скриншотов, и каждый из них не содержит конкретные даты, как сообщила Юлианна Табастаева. Точное число предоставленных снимков экрана на момент публикации материала известно не было, но напомним, что «Рамблер» выявил 36 тыс. случаев нарушения прав.

Также, по словам представителя Twitch, Rambler не направлял никаких официальных уведомлений с требованием удалить нелегальный контент с ресурса. Юлианна Табастаева отметила, что предъявленные к Twitch требования несправедливы ввиду того, что проект лишь «обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав». Помимо этого, ресурс принял нужные меры для устранения нарушений до рассмотрения дела.

Последствия блокировки для Twitch и других сервисов

По оценке экспертов, опрошенных «Коммерсантом», Россия для Twitch – хоть и не ключевой, но, тем не менее, очень важный рынок. На российскую аудиторию, по их подсчетам, приходится в районе 7% общего числа пользователей платформы.

В случае, если Мосгорсуд примет сторону истца и заблокирует Twitch, это станет сигналом для YouTube – крупнейшего видеосервиса в мире, на котором тоже проводятся стримы.

Между тем, если Twitch и грозит блокировка, то пока не вечная. Согласно актуальному российскому законодательству, она будет снята после устранения нарушения, что Twitch сделал еще до рассмотрения дела. В то же время существует риск новых санкций, если ресурс поймают на повторном нарушении.

Возможное мировое соглашение

По информации Rambler, несмотря на то, что до рассмотрения иска в суде осталось несколько дней, компания ведет переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Об этом сообщил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

По словам Гершковича, Twitch передал «Рамблеру» все инструменты, необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями. Он также подчеркнул, что в рамках сейчас «речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь 2019 г.

Гершкович уточнил, что сумма в 180,3 млрд руб. была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. «Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена», – отметил он.

Следует отметить, что покупка прав на показ матчей АПЛ в России, по данным «Коммерсанта», обошлась «Рамблеру», в общей сложности, приблизительно в 7 млн евро (489 млн руб.). На фоне этого остается неизвестным, как адвокат пришел к в 180,3 млрд руб. – предположительно, он попросту умножил максимальную компенсацию за каждый факт нарушения (5 млн руб.) на 36 тыс. (по количеству выявленных случаев).

Скандал с Nginx

На прошлой неделе «Рамблер» предъявил свои права на веб-сервер Nginx, следствием чего стал обыск в московском офисе Nginx. Свои требования «Рамблер» объяснил тем, имеет непосредственное отношение к созданию Nginx. Разработкой ПО Nginx с 2002 г. занимался сотрудник интернет-компании «Рамблер» Игорь Сысоев. Созданный им веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. На нем, в частности, работали сервера «Рамблера».

В 2011 г. Сысоев покинул «Рамблер» и вместе с Максимом Коноваловым основал компанию Nginx, которая стала создавать платные продукты на базе одноименного ПО. В начале 2019 г. Nginx был продан американской компании F5 Networks за $750 млн. Сысоев и Коновалов остались работать в компании.

«Рамблер Интернет Холдинг» утверждает, что ПО Nginx создавалось неустановленными сотрудниками компании по поручению своего работодателя в период не позднее октября 2004 г. При этом ПО размещалось на серверах «Рамблера».

Затем на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Nginx, которая, как указано в документах, ложно назвала правообладателем одноименного продукта Игоря Сысоева. В заявлении указывается, что неустановленные лица, зная о том, что права на ПО Nginx принадлежат «Рамблеру», без его согласия выложили данное ПО для свободному доступа в интернет.

Тем самым, указано в заявлении, с неопределенным кругом лиц был заключен договор о предоставлении им права использования объекта интеллектуальной собственности. В документах указывается, что неустановленные лица совершили преступный сговор и нанесли «Рамблеру» ущерб в особо крупном размере - 51 млн руб.

По мнению пресс-службы «Рамблера» «любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права». Таким образом, нарушителями своих прав компания объявляет всех пользователей Nginx.

Как утверждает «Рамблер», нарушения его прав на ПО Ngnix происходили в период с 2012 г. по настоящее время. Также утверждается, что в ходе предварительного следствия в офисе Nginx были получены документы о ПО и переписка компании с «Рамблером».