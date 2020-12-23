Спецпроекты

Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Новости на ведущих медиа Rambler Group — «Газете.ru», Lenta.ru и «Чемпионате» теперь можно не только прочитать, но и прослушать. Опция стала возможной благодаря искусственному интеллекту – синтезу речи от группы ЦРТ и стала новой моделью потребления контента на медиаресурсах. Технология преобразовывает текст сообщения в речь, максимально близкую к человеческой, включая интонационные особенности. Новости на «Газете.ru» и Lenta.ru читает мужской голос, на «Чемпионате» – женский. Функция озвучки вводилась поэтапно, с апреля 2020, и сегодня доступна на всех цифровых устройствах, включая компьютеры, смартфоны и планшеты.

Весной этого года на «Газете.Ru» у каждого материала появилась кнопка «Прослушать новость», которая позволяет с помощью аудио ознакомиться с контентом издания. Только за первый месяц работы синтеза число прослушиваний материалов на «Газете.Ru» превысило 200 тысяч. Всего с момента запуска проекта такой возможностью воспользовались более 1 млн человек. При этом свыше 70% аудитории предпочитает обращаться к новой функции с мобильных устройств. Благодаря озвучке новостей с помощью синтеза ЦРТ и глобальным изменениям алгоритмов поисковой системы — Google Core Update, видимость материалов «Газеты.Ru» в выдаче Google значительно увеличилась.

В сентябре на «Газете.Ru» также был запущен автоматизированный подкаст «Новости вслух». Каждые полчаса с помощью синтеза речи создается свежий аудиовыпуск новостей, который не отличим от выпуска новостей с диктором на современных радиостанциях. За три месяца аудитория подкаста выросла в 2 раза, а совокупное число прослушиваний уже составляет почти 500 тысяч.

В ноябре в рамках масштабирования проекта озвучка новостей была запущена и на Lenta.ru — за месяц она собрала свыше 100 тысяч прослушиваний.

С сегодняшнего дня, 23 декабря, функция активна на страницах спортивного издания «Чемпионат».

Антон Сучков, заместитель генерального директора Rambler&Co по цифровой стратегии, отметил: «Потребление контента развивается и меняется вместе с появлением новых технологий и их доступностью пользователям. Медиа Rambler Group всегда работают над тем, чтобы читателям было удобно получать информацию. Озвучка текстов стала логичным расширением возможностей для нашей аудитории. Успешный запуск на «Газете.Ru» и Lenta.ru доказал, что такое использование речевых технологий востребовано и делает наши ресурсы более привлекательными. Благодаря тому, что группа ЦРТ, как и мы, является частью экосистемы Сбера, нам удается быстро масштабировать этот кейс на другие продукты: мы запустили озвучку текстов на «Чемпионате». Рост вовлеченности аудитории дает нам однозначный ответ, что мы приняли правильное решение, внедряя этот проект в наши продукты».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Особенность синтеза ЦРТ — в использовании сложных нейросетевых моделей для непрерывной генерации речевого аудиосигнала, глубокий синтаксический и лексический анализ текста, моделирование интонаций и дыхания, в том числе в коротких и вопросительных предложениях. Это позволяет добиться плавности и выразительности синтезированной речи, делает ее более реалистичной и естественной. Доступность синтеза ЦРТ из облака позволяет в короткий срок озвучить подкаст, книгу или новости, повысив их доступность среди аудитории, предпочитающей потреблять контент в аудиоформате. Интеграция синтеза позитивно влияет и на UX/Accessibility/SEO. Пример Rambler Group доказывает, что реализовать такую интеграцию просто и быстро».

Синтез речи (TTS, Text-to-speech) полностью дублирует редакционный текст новости и переводит его в звучащие фразы. В группе ЦРТ эту технологию создают на стеке методов глубинного обучения, что позволяет добиться высокого качества синтезированного голоса. Благодаря мощному лингвистическому процессору прочтение текста выполняется со всеми нормами языка даже в сложных случаях. Все это позволяет оперативно узнавать повестку не только людям с ограниченными возможностями зрения, но и каждому — в ситуациях, когда контент удобнее слушать, чем читать.

По данным ООН, около 10-15% населения Земли — люди с ограниченными возможностями, в том числе с нарушениями зрения, и большая часть из них активно пользуется Интернетом. При этом в целом каждый может испытывать существенные сложности при чтении новостей с экранов смартфонов. Поэтому Rambler Group регулярно работает над увеличением доступности собственного контента для различных аудиторий, чтобы сделать процесс получения информации еще удобнее.



Другие материалы рубрики

«Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

В российском офисе IBM грядут массовые увольнения

Недорогие массовые системы спасли мировой серверный рынок от краха

Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»

Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения

Власти раздадут 300 миллионов российским производителям радиоэлектроники

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие ноутбуки 2020 года

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как камера смартфона разделяет фоны при съемке портретов?

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Показать еще

Наука

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию