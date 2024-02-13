Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, как сделать интернет безопаснее

Согласно опросу, в 2024 г. только каждый десятый не следит за своими персональными данными. В рамках опроса по теме безопасного интернета аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у пользователей, хватает ли им знаний о кибербезопасности и как они поступают, если видят в Сети запрещенную информацию или мошенничество.

Опрошенные россияне разделились почти на равные трети. 36% утверждают, что им хватает знаний для защиты в интернете, 32% – им надо поучиться этому, еще 32% – не справятся без помощи. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

При этом большинство респондентов (44%) заботятся о безопасности своих личных данных в интернете и не оставляют их нигде без необходимости. 35% вводят их только на проверенных сайтах. 11% следят исключительно за номерами карт и счетов, каждый десятый (10%) не придает значения безопасности персональных данных.

Из сомнительного контента около трети (30%) российских интернет-пользователей чаще сталкивались с фейками, 26% – с видео и фото, нарушающими законы. Почти четверти (24%), по их мнению, спорный контент не попадался. 12% постоянно наблюдают информацию о нелегальных заработках, 8% – тексты с незаконным или экстремистским содержанием.

Согласно опросу, 29% пользователей считают, что защита детей от небезопасного контента в интернете – это ответственность родителей. 24% высказались за введение уроков кибербезопасности в школах, столько же (24%) – за закрытие всех потребностей ребенка полезным образовательным контентом. Оставшаяся часть (23%) выступает за государственное регулирование.

Защита пожилых людей от кибермошенников также остается актуальной темой. Почти половина респондентов (47%) делегирует ее полиции и государственному надзору. 26% уверены, что нужно производить больше контента, который бы объяснял правила безопасности в развлекательной форме. 16% опрошенных считают, что защищать пожилых в Сети – дело их детей или родственников. 11% высказались за проведение для них бесплатных занятий по кибербезопасности.

Если пользователи видят в интернете что-то, на их взгляд, опасное, то подавляющее большинство (80%) просто не будут это открывать или смотреть. 9% самостоятельно изучат содержимое на предмет нарушения законов, 8% обратятся для проверки в полицию, 3% напишут в общественные организации.

Опрос также показал, что специально кибербезопасности большинство пользователей не обучаются: 64% назвали себя самоучками, 24% просят советов у друзей, родственников, знакомых специалистов, 8% проходят курсы на работе, 4% посещают профильные занятия.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 8 февраля 2024 г., охват составил 85162 интернет-пользователя, среди которых 58% мужчин и 42% женщин.

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Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.