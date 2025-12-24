«МТС Банк» усилил киберзащиту с помощью решения BI.Zone Threat Intelligence

ПАО «МТС-Банк» усиливает киберзащиту своей ИT-инфраструктуры благодаря внедрению российского решения BI.Zone Threat Intelligence, которое позволяет банку оперативно получать киберразведданные и эффективно противостоять злоумышленникам. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Портал киберразведки BI.Zone Threat Intelligence предоставляет «МТС Банку» актуальную информацию о динамике ландшафта киберугроз в финансовом секторе, на долю которого пришлось порядка 11% всех кибератак в России за девять месяцев 2025 г.

«МТС Банк» в режиме реального времени анализирует более 500 показателей, включающих профили, инструменты и виды вредоносного программного обеспечения атакующих. Интегрированный в портал киберразведки ИИ-ассистент BI.Zone Cubi помогает аналитикам быстрее обрабатывать большой объем данных о киберугрозах. С его помощью можно получить детальное описание инструментов злоумышленников и используемых ими командных строк на понятном языке.

Решение позволило улучшить работу по выявлению и предотвращению киберугроз. Время, необходимое для получения информации о тактиках, техниках и процедурах, которые злоумышленники использовали при атаках на другие компании, сократилось в несколько раз. Благодаря этому банк значительно быстрее получает сведения о новых целях злоумышленников, а также о подходах, которые применяют атакующие. Эта информация используется для улучшения работы детектирующей логики, то есть для выявления актуальных способов атак, включая легитимные инструменты и учетные записи.

Специалисты BI.Zone Threat Intelligence отмечают, что киберпреступники вынуждены действовать более скрытно и изощренно, поскольку крупные банки сегодня обладают высоким уровнем киберзащиты. Реализовать успешную атаку напрямую становится все сложнее: большинство попыток своевременно выявляются и блокируются. В ответ на это злоумышленники все чаще используют обходные сценарии, атакуют менее защищенных подрядчиков.

Илья Зуев, вице-президент по информационной безопасности «МТС Банка»: «Сегодня при выстраивании киберзащиты финансовой организации нельзя опираться на неполные или устаревшие данные — ведь речь идет о безопасности денежных средств и чувствительных данных клиентов. Информация из публичных источников не позволяет получить полное представление об актуальных угрозах. Решение BI.Zone Threat Intelligence дает нам более глубокое понимание методов атакующих, а значит, мы можем своевременно повысить устойчивость инфраструктуры и выстроить эффективную защиту».

Олег Скулкин, руководитель BI.Zone Threat Intelligence: «По нашим данным, сейчас на российскую финансовую отрасль нацелены более 60 хакерских группировок, и у каждой из них — свой уникальный почерк. Наш портал помогает «МТС Банку» видеть полную картину атак и выявлять опасные тренды для проактивной защиты от сложных угроз».