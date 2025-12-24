Разделы

ПО Безопасность ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

«МТС Банк» усилил киберзащиту с помощью решения BI.Zone Threat Intelligence

ПАО «МТС-Банк» усиливает киберзащиту своей ИT-инфраструктуры благодаря внедрению российского решения BI.Zone Threat Intelligence, которое позволяет банку оперативно получать киберразведданные и эффективно противостоять злоумышленникам. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Портал киберразведки BI.Zone Threat Intelligence предоставляет «МТС Банку» актуальную информацию о динамике ландшафта киберугроз в финансовом секторе, на долю которого пришлось порядка 11% всех кибератак в России за девять месяцев 2025 г.

«МТС Банк» в режиме реального времени анализирует более 500 показателей, включающих профили, инструменты и виды вредоносного программного обеспечения атакующих. Интегрированный в портал киберразведки ИИ-ассистент BI.Zone Cubi помогает аналитикам быстрее обрабатывать большой объем данных о киберугрозах. С его помощью можно получить детальное описание инструментов злоумышленников и используемых ими командных строк на понятном языке.

Решение позволило улучшить работу по выявлению и предотвращению киберугроз. Время, необходимое для получения информации о тактиках, техниках и процедурах, которые злоумышленники использовали при атаках на другие компании, сократилось в несколько раз. Благодаря этому банк значительно быстрее получает сведения о новых целях злоумышленников, а также о подходах, которые применяют атакующие. Эта информация используется для улучшения работы детектирующей логики, то есть для выявления актуальных способов атак, включая легитимные инструменты и учетные записи.

Специалисты BI.Zone Threat Intelligence отмечают, что киберпреступники вынуждены действовать более скрытно и изощренно, поскольку крупные банки сегодня обладают высоким уровнем киберзащиты. Реализовать успешную атаку напрямую становится все сложнее: большинство попыток своевременно выявляются и блокируются. В ответ на это злоумышленники все чаще используют обходные сценарии, атакуют менее защищенных подрядчиков.

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям
безопасность

Илья Зуев, вице-президент по информационной безопасности «МТС Банка»: «Сегодня при выстраивании киберзащиты финансовой организации нельзя опираться на неполные или устаревшие данные — ведь речь идет о безопасности денежных средств и чувствительных данных клиентов. Информация из публичных источников не позволяет получить полное представление об актуальных угрозах. Решение BI.Zone Threat Intelligence дает нам более глубокое понимание методов атакующих, а значит, мы можем своевременно повысить устойчивость инфраструктуры и выстроить эффективную защиту».

Олег Скулкин, руководитель BI.Zone Threat Intelligence: «По нашим данным, сейчас на российскую финансовую отрасль нацелены более 60 хакерских группировок, и у каждой из них — свой уникальный почерк. Наш портал помогает «МТС Банку» видеть полную картину атак и выявлять опасные тренды для проактивной защиты от сложных угроз».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

В России создадут озеро данных о мошенниках

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще