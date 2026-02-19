Разделы

ПО Безопасность ИТ в банках
|

«МТС Банк» в три раза повысил эффективность центра реагирования на киберугрозы

ПАО «МТС-Банк» сообщает, что эффективность работы корпоративного центра мониторинга информационной безопасности выросла в три раза по итогам 2025 г., в том числе благодаря эффективному внедрению отечественных технологических решений, одним из которых стала российская система MaxPatrol SIEM от компании Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Собственный ситуационный центр (SOC) – это ядро кибербезопасности «МТС Банка». Более 20 аналитиков непрерывно контролируют защищенность всей инфраструктуры компании, выявляют аномалии и своевременно предотвращают попытки кибератак с помощью различных средств защиты, одним из которых является SIEM-система.

Отечественная SIEM-система с современным технологическим стеком полностью заменила используемое ранее зарубежное решение. Продукт входит в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры и сертифицирован ФСТЭК России.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

«Для нас критически важны контроль и скорость в области кибербезопасности, поэтому мы постоянно развиваем ключевые компетенции нашего SOC. Одним из таких решений стал полный переход на российское решение для обнаружении угроз и реагирования на них. С точки зрения пользовательского опыта MaxPatrol SIEM адаптивнее и прогрессивнее западного благодаря тому, что Positive Technologies непрерывно развивает свой продукт», – сказал вице-президент по информационной безопасности «МТС Банка» Илья Зуев.

«Российские финансовые организации, в том числе «МТС Банк», одним из приоритетов ставят защиту пользователей. Мы рады быть партнером банка в вопросах информационной безопасности, – сказал директор по продуктам Positive Technologies Роман Родякин. – С каждым релизом мы развиваем возможности системы, чтобы повышать эффективность аналитиков SOC и, как следствие, киберустойчивость компании. Также наши клиенты выделяют среди преимуществ пользования нашим продуктом наработки Positive Technologies в части детектирования ранее неизвестных атак».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских виртуальных АТС

СДЭК стал единственным владельцем своего платежного сервиса CDEK Pay

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще