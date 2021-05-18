УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры

«Инфосистемы джет» совместно с ИТ-командой «Альфа-капитал» модернизировала ИТ-инфраструктуру управляющей компании. Сегодня распределенная катастрофоустойчивая среда гарантирует высокую доступность критически важных сервисов инвестиционного бизнеса. Отказоустойчивость модернизированной ИТ-инфраструктуры «Альфа-капитал» достигла новых показателей: допустимое время восстановления не превышает нескольких минут, а риск потери данных практически сведен к нулю.

Бизнес «Альфа-капитал» развивается вместе с инвестиционным рынком. Компания готовится ускорить свой рост на фоне повышения интереса частных инвесторов к возможностям, предлагаемым фондовым рынком. Чтобы обеспечить высокую доступность своих услуг, УК «Альфа-капитал» модернизировала свою ИТ-инфраструктуру и повысила устойчивость к отказам на уровне дата-центров и их отдельных элементов.

Специалисты «Инфосистемы джет» и «Альфа-капитал» спроектировали и построили единый ЦОД на базе двух территориально распределенных серверных площадок. На каждой из них на вычислительных комплексах Dell развернуты кластеры высокой доступности и установлены высокопроизводительные All-Flash СХД. Новая сеть передачи данных на оборудовании Cisco и Brocade отвечает за связанность площадок и миграцию сервисов — в случае выхода из строя одной из площадок или отдельных ее компонентов приложения продолжат работать на мощностях другой. Фактические показатели RTO (допустимое время восстановления) существенно снизились с нескольких часов до нескольких минут, а RPO (допустимая глубина потери данных) — до нескольких секунд. На модернизированной ИТ-инфраструктуре в настоящее время стабильно работают более 30 наиболее критичных приложения инвестиционной компании — платежные и финансовые сервисы.

«Надежность — важная характеристика в инвестиционном бизнесе, и мы стараемся обеспечить ее нашим клиентам на всех уровнях: от финансовых показателей инвестиционных продуктов до работы наших ИТ-сервисов, — отметил Илья Батай, директор по информационным технологиям УК «Альфа-капитал». — Модернизация ИТ-инфраструктуры в нашем случае потребовала изменений в архитектуре и только во вторую очередь — использования дополнительного оборудования. В итоге мы смогли достичь высокой стабильности наших ИТ-систем и свести к минимуму вероятность глобального сбоя».

«Как правило, модернизация ИТ-инфраструктуры — более сложная задача, чем ее построение "с нуля". На этом поле в игру вступает множество ограничений, связанных с уже задействованными оборудованием и ПО. Вместе с ИТ-командой заказчика мы нашли оптимальное решение, без компромиссов подходящее по всем параметрам: стоимости, функциональности, производительности, — сказал Владимир Беляевский, руководитель направления развития бизнеса «Инфосистемы джет». — Компания стремительно развивается: за последние три года только объем данных, которыми она владеет, увеличился в два раза. Теперь "Альфа-капитал" сможет продолжить свой рост без оглядки на аспекты надежности своей ИТ-инфраструктуры».