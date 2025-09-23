Разделы

Neoflex и «Лаборатория Числитель» объединяют усилия в развитии рынка коммерческого Kubernetes в России

Neoflex и «Лаборатория Числитель» будут совместно развивать и внедрять платформу управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал». Главная цель сотрудничества — усилить экспертизу обеих команд и обеспечить российские компании решением для управления средами Kubernetes и контейнерными приложениями. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

Платформа «Штурвал» позволяет управлять большими контейнерными средами, уменьшает трудоемкость и порог входа в технологию Kubernetes, обеспечивает управляемый и безопасный жизненный цикл контейнеров. Продукт ориентирован под потребности enterprise-сектора, сокращая стоимость эксплуатации микросервисной архитектуры в два-шесть раз.

Neoflex более 20 лет занимается интеграцией сложных технологических систем и имеет большой опыт по внедрению контейнерных решений в крупном бизнесе. Сотрудники компании успешно прошли официальную сертификацию по платформе «Штурвал».

«Партнерство с “Лабораторией Числитель” позволяет нам объединить усилия и экспертизу для создания мощной платформы, которая значительно упростит процесс управления контейнерными приложениями и повысит безопасность ИТ-инфраструктуры наших клиентов», — отметил Рамиль Нафиков, директор по развитию бизнеса Neoflex.

«Любое крупное внедрение платформы контейнеризации — это всегда индивидуальная работа с клиентом. Сотрудничество с сильной командой внедрения Neoflex позволит нам глубже понимать потребности своих заказчиков и развивать свой продукт в соответствии с ними», — сказал Владимир Беляевский, исполнительный директор «Лаборатории Числитель».

