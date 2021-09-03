На Госуслугах станет можно подать заявку на бесплатное подключение к газовым сетям

Функциональность портала госуслуг расширилась за счет правительственного «дорожного плана» газификации. Теперь появится возможность подать на Госуслугах заявку на социальное подключение к газовым сетям.

Расширение перечня госуслуг

На Едином портале госуслуг появится новая функция. На сайте можно будет подать заявку на социальное (за счет газового оператора) подключение к сетям газораспределения.

Заявки на госуслугах принимаются не только на подключение зданий (объектов капитального строительства), но и газоиспользующего оборудования, то есть, например, газовых плит.

Распоряжение об этом от 31 августа 2021 г. подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. 3 сентября оно было опубликовано на сайте Правительства.

В сообщении Правительства также говорится, что документ «позволяет государственным и муниципальным учреждениям отслеживать и управлять услугами, которыми пользуются граждане. Включение услуги по приему заявок на подключение к газораспределительным сетям в этот реестр как раз и обеспечит потребителям возможность подавать заявление удаленно, через портал госуслуг».

Как происходит подача заявки

Заявка отправляется единому оператору газификации, который координирует весь процесс: от магистрального газопровода до границы участка. Раньше заявление можно было подать только лично, через законного представителя или почтой.

На Госуслугах появится возможность подать заявку на социальное подключение к газовым сетям

Газ будет проведен до границы участка за счёт средств оператора, а не потребителя, но только в том случае, если если расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 метров и не составляет более 7 кубометров в час. То расстояние, которое остается между границей участка и самим домом, покрывается уже за счет собственника.

«Дорожная карта» газификации

План «Дорожная карта» повышения газификации регионов был принят еще в мае 2021 г. Правительство пообещало повысить к 2030 г. уровень газификации страны до 82,9%, а также организовать удобное и малозатратное подключение к сетям газораспределения.

Единый оператор газификации позволит объединить процесс газификации. Сейчас за строительство объектов газоснабжения отвечает «Газпром», а строительство внутрипоселковой газораспределительной сети проводится за счет администраций регионов и средств потребителей газа. Сергей Густов, генеральный директор «Газпрома» в интервью для журнала «Газпром» заявлял, что с единым оператором «процесс может стать более управляемым, эффективным и ускорит темпы газификации в стране».