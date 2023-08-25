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«Газпром межрегионгаз инжиниринг» займется научными исследованиями совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко и проректор ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Ксения Екимова.

Соглашение заключено на пять лет с возможностью продления. Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в области образования и науки.

Соглашение направлено на объединение усилий в научно-исследовательской деятельности в области автоматизации производственных процессов компаний группы «Газпром межрегионгаз» и формирование перечня актуальных научно-технических задач, решение которых будет способствовать цифровизации газовой отрасли.

Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» и вуза будут вести аналитические, проектно-изыскательские и прикладные научные исследования по различным направлениям, в том числе с участием молодых ученых.

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Стороны нацелены на формирование системы обмена передовым опытом, распространение последних научных, учебных и производственных достижений.

«Достижение высоких результатов в бизнесе возможно только при тесном взаимодействии с научным сообществом, объединении усилий, компетенций, опыта, материально-технической базы. Рассчитываю на практическую направленность нашего сотрудничества, результатом которого должно стать создание и внедрение в рабочие процессы компании конкретных решений и продуктов», – сказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко.

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