«Консист Констракшн» и «АСУ Инжиниринг» объединяют усилия на рынке автоматизации

Российский производитель контроллеров общепромышленного назначения «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит») объявил о заключении партнерства с системным интегратором «АСУ Инжиниринг». Объединение экспертизы двух игроков рынка автоматизации дает возможность расширить портфель предлагаемых решений и улучшить качество услуг для заказчиков в различных отраслях, считают партнеры.

Компании планируют совместно продвигать и интегрировать решения Consyst Electronics, направленные на повышение эффективности производства, улучшение управления процессами и снижение эксплуатационных затрат. В рамках сотрудничества «Консист Констракшн» возьмет на себя обязательства по поставке оборудования и обучение специалистов работе с устройствами Consyst Electronics. В свою очередь, «АСУ Инжиниринг» будет отвечать за внедрение и сопровождение комплексных решений на базе вендора, а также за проведение пусконаладочных работ на объектах заказчиков.

Станислав Сабиров, исполнительный директор «АСУ Инжиниринг», отметил: «Мы рады сообщить о добавлении оборудования Consyst Electronics в наш ассортимент и уверены в успехе партнерства. В настоящее время на рынке растет спрос на продукцию новых российских производителей АСУ ТП. Наша общая цель — удовлетворить потребности клиентов в области промышленной автоматизации и предложить им качественные решения на самых выгодных условиях. Контроллеры Consyst Electronics отличаются высокой надежностью, удобством использования и стабильной работой в разных условиях эксплуатации. Линейка контроллеров состоит из трех серий, соответствующих современным техническим требованиям и предназначенных для решения задач любой сложности».

Нина Михайлова, руководитель партнерского отдела «Консист Констракшн», сказала: «Как вендор мы стремимся создавать экосистему надежных партнеров, которые занимаются дистрибуцией и интеграцией решений. Это позволяет охватывать новые рыночные сегменты и обеспечивать поддержку на всех этапах взаимодействия с клиентами — от предпродажной подготовки до ввода в эксплуатацию. Сотрудничество с такими компаниями как «АСУ Инжиниринг» имеет большое значение, поскольку партнеры обладают необходимыми компетенциями. Вместе мы можем успешно реализовывать сложные и масштабные проекты».