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Михайлова Нина


13.03.2025 «Рантайм» и «Консист Констракшн» объявили о сотрудничестве для автоматизации предприятий Белоруссии 1
18.10.2024 «Консом Групп» и «Консист Констракшн» планируют совместную реализацию проектов 1
01.10.2024 «Консист Констракшн» и «АСУ Инжиниринг» объединяют усилия на рынке автоматизации 1
01.08.2024 «АСУ-Интегра» и «Консист Констракшн» заключили соглашение о сотрудничестве 1
18.06.2024 «Консист Констракшн» и «Волгопромавтоматика» объявили о начале сотрудничества 1
01.04.2024 Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики 1
05.03.2024 «Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн» 1
29.02.2024 «Консист Констракшн» и «СмартТехИнформ» будут совместно продвигать решения для автоматизации 1
02.02.2024 АТП и «Консист Констракшн» подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Михайлова Нина и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 23 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 154 7
АСУ Инжиниринг 1 1
АСУ-Интегра 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 7
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1060 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6726 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1262 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5782 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1767 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 423 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4779 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 404 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2768 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1454 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13888 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 1
Коймец Александр 1 1
Лебедев Борис 1 1
Хзарджан Григорий 1 1
Сабиров Станислав 1 1
Ларченков Михаил 1 1
Полехин Василий 1 1
Харин Александр 7 1
Сергеев Михаил 108 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 6
Беларусь - Белоруссия 5740 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1271 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4036 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5487 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 1
Энергетика - Energy - Energetically 5148 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3061 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 639 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1914 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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