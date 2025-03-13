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Михайлова Нина
Михайлова Нина и организации, системы, технологии, персоны:
|Коймец Александр 1 1
|Лебедев Борис 1 1
|Хзарджан Григорий 1 1
|Сабиров Станислав 1 1
|Ларченков Михаил 1 1
|Полехин Василий 1 1
|Харин Александр 7 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 6
|Беларусь - Белоруссия 5740 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
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