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АТП и «Консист Констракшн» подписали соглашение о сотрудничестве

Инжиниринговая компания «Автоматизация Технологических Процессов» (АТП) и «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместное продвижение и внедрение комплексных решений автоматизированных систем управления на базе контроллеров Consyst Electronics в котельных.

Компания «Автоматизация Технологических Процессов» специализируется на установке автоматизированных систем управления, контрольно-измерительных приборов автоматики для промышленных котельных, когенерационных установок, пищевых производств, НПЗ, нефтеналивных станций. Проводит полный цикл пусконаладочных работ паровых и водогрейных котлов. Использование комплексных решений и контроллеров Consyst Electronics в проектах позволит значительно повысить эффективность работы котельных и сократить затраты на их обслуживание за счет высокой надежности и выверенных технологий.

В рамках сотрудничества специалисты компании прошли обучение работе с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) Consyst Electronics и получили сертификаты, подтверждающие знания и навыки использования оборудования.

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Александр Харин, директор компании АТП, сказал: «Мы рады сотрудничеству с «Консист Констракшн», поскольку контроллеры Consyst Electronics обладают всеми необходимыми функциями для автоматизации котельных. Внедрение решений позволит нам улучшить стабильность работы систем управления котлами и горелками, что в свою очередь повысит качество теплоснабжения, снизит потери тепловой энергии и минимизирует воздействие на окружающую среду».

Нина Михайлова, ведущий менеджер партнерского отдела «Консист Констракшн», отметила: «Мы готовы предложить нашим партнерам интересные условия сотрудничества. Комплексные решения на основе контроллеров Consyst Electronics соответствуют всем современным требованиям и стандартам, что делает их идеальным выбором для комплексной автоматизации котельных».

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