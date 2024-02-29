«Консист Констракшн» и «СмартТехИнформ» будут совместно продвигать решения для автоматизации

Российский производитель оборудования для автоматизации производства «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») и поставщик электронного и телекоммуникационного оборудования «СмартТехИнформ» подписали дистрибьюторское соглашение. В рамках сотрудничества «СмартТехИнформ» возьмет на себя обязательства по продвижению контроллеров Consyst Electronics и комплексных решений на их основе.

В контексте совместной работы с «Консист Констракшн» специалисты дистрибьютора прошли учебные курсы по использованию программируемых логистических контроллеров Consyst Electronics и получили сертификаты, свидетельствующие о владении знаниями и навыками работы с этими приборами. Используя свой опыт, сотрудники «СмартТехИнформ» помогут заказчикам разобраться в широких возможностях комплексных решений и устройств бренда.

Нина Михайлова, ведущий менеджер партнерского отдела «Консист Констракшн», сказала: «Сотрудничество с компанией «СмартТехИнформ» позволит расширить присутствие наших решений на рынке промышленной автоматизации. Благодаря совместным усилиям заказчики получат доступ к высококачественным, надежным и инновационным продуктам, которые отвечают самым строгим требованиям в области производственного контроля и управления».

Борис Лебедев, директор компании «СмартТехИнформ», отметил: «Оборудование Consyst Electronics воплощает в себе последние достижения в области электроники, обеспечивая высокую степень надежности, быстродействие и легкость масштабирования. Комплексные решения на базе контроллеров бренда позволяют работать над широким кругом задач автоматизации, от промышленных объектов до общественных зданий».