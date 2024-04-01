Контроллеры Consyst Electronics будут внедрены на объектах энергетики

Производственная компания систем мониторинга и диспетчеризации «Эскон» и российский вендор «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») заключили соглашение о партнерстве. Стороны будут взаимодействовать при внедрении контроллеров Consyst Electronics на предприятиях энергетического сектора. Теперь дистрибьютор сможет предлагать заказчикам российские решения для широкого спектра задач и управления производством.

«Эскон» специализируется на проектировании, изготовлении, поставке и интеграции систем мониторинга, диспетчеризации и управления энергоснабжением и технологическими процессами. Сотрудники компании обладают большим опытом в программировании контроллеров, разработке SCADA-систем и т.д. Это обеспечивает высокое качество внедрения и поддержки сложных технических решений на объектах энергетики.

Теперь специалисты «Эскон» при выполнении проектов смогут предлагать заказчикам контроллеры Consyst Electronics серий L52 и L5S, которые являются флагманами в линейке оборудования автоматизации от компании «Консист Констракшн». Эти устройства предназначены для построения разнообразных систем управления технологическими процессами, включая непрерывные операции с быстроменяющимися и опасными условиями.

Дополнительно инженеры дистрибьютора протестировали оборудование Consyst Electronics модельного ряда L22. Они подтверждают, что эта компактная серия подходит для создания выкатных шкафов, которые активно используются в системах управления энергетической инфраструктуры.

Михаил Ларченков, ИТ-директор «Эскон», сказал: «Все технические параметры контроллеров отвечают требованиям производства. Ключевым преимуществом их использования является наличие всей необходимой документации, включая метрологическую аттестацию и сертификат соответствия уровню полноты безопасности УПБ2. Программное обеспечение зарегистрировано в реестре отечественного ПО. Сотрудничество с «Консист Констракшн» – это важный шаг для нашей компании в стремлении к дальнейшему профессиональному развитию в отрасли».

Нина Михайлова, руководитель партнерского отдела «Консист Констракшн», отметил: «Совместная работа с «Эскон» дает нам возможность использовать опыт коллег в энергетической сфере. Общее дело позволит нам объединить лучшие компетенции обеих компаний. Мы уверены, что партнерство поможет продвигать проверенные временем продукты и создавать инновационные решения, отвечающие запросам наших заказчиков».