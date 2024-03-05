«Иннов-Диджитал» получил статус системного интегратора «Консист Констракшн»

Инжиниринговая компания «Иннов-Диджитал» объявила о начале сотрудничества с «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит»). В рамках партнерства интегратор будет оснащать отраслевые предприятия автоматизированными системами управления на базе контроллеров Consyst Electronics и программно-техническими комплексами от «Консист Констракшн». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Иннов-Диджитал реализует комплексные проекты промышленной автоматизации объектов нефтегазовой, нефтехимической и химической отраслей промышленности. Специализируется на разработке собственных решений в сфере диспетчерского управления, распределенного управления и противоаварийной защиты, компьютерных тренажерных комплексов, систем мониторинга. Использование в проектах оборудования Consyst Electronics позволяет существенно повысить эффективность управления технологическими процессами на предприятиях, обеспечить высокий уровень автоматизации и безопасности производства, а также снизить затраты на эксплуатацию оборудования за счет проверенной стабильности работы и надежных технологий. Кроме того, интеграция систем управления на базе контроллеров Consyst Electronics позволит предприятиям соответствовать актуальным требованиям в области экологического контроля.

Михаил Сергеев, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Иннов-Диджитал: «Мы стремимся использовать только передовое и соответствующее мировым стандартам оборудование для наших проектов. Сотрудничество с “Консист Констракшн” позволит обеспечить наших заказчиков решениями высочайшего качества. Одно из преимуществ партнера-производителя — это наличие метрологических сертификатов и сертификатов по функциональной безопасности уровня УПБ2. Программное обеспечение для конфигурирования программируемых логических контроллеров внесено в Единый реестр российского ПО, что играет ключевую роль в проектах для критически важных информационных инфраструктур».

Нина Михайлова, ведущий менеджер партнерского отдела «Консист Констракшн»: «Компания “Иннов-Диджитал" обладает большим опытом в промышленной автоматизации и знаниями об особенностях оборудования различных производителей. Мы рады сотрудничеству с ней и уверены, что это партнерство позволит успешно развивать совместные решения и усилить позиции нашей компании “Консист Констракшн” на российском рынке. Также хочется отметить, что сотрудники партнера одними из первых прошли обучение работе с контроллерами Consyst Electronics, открыты новым перспективам и чутко держат баланс при глобально изменившихся условиях рынка автоматизации».

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«Иннов-Диджитал» — инжиниринговая компания, осуществляющая свою деятельность в сфере реализации комплексных проектов по созданию автоматизированных систем управления объектов нефре-, газоперерабатывающей, нефтехимической, химической и нефтегазовой отраслей. Сейчас «Иннов-Диджитал» — перспективная, активно развивающаяся на рынке компания, заинтересованная в профессиональном росте своих сотрудников.

«Консист Констракшн» — вендор, поставщик и производитель, оказывающий полный комплекс услуг в направлении поставок оборудования и систем для промышленной и гражданской автоматизации под брендом Consyst Electroniсs. Входит в состав «Консист Бизнес Групп» и группы «Ланит».

Consyst Electronics — собственный бренд промышленных контроллеров компании «Консист Констракшн». Высокопроизводительные контроллеры Consyst Electronics обеспечивают надежное управление дискретными и непрерывными процессами на различных производствах.

«Консист Бизнес Групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИT-консалтинга, внедрения информационных систем и заказной разработки программного обеспечения, занимает 2-е место в рейтинге ERP Market.CNews. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо». Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» — «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» — ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда Ланит – 14,5 тыс. человек.