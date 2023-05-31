«Химсталькон-инжиниринг» проводит квалификационный отбор поставщиков с помощью B2B-Center

ООО «Химсталькон-инжиниринг» — генеральный подрядчик в проектах строительства резервуарных парков для предприятий России и ближнего зарубежья. Компания централизует систему закупок и расширяет пул постоянных поставщиков с помощью сервисов B2B-Center.

На протяжении нескольких лет «Химсталькон-инжиниринг» работал на площадке B2B-Center в качестве поставщика собственных услуг и участвовал в конкурсах других компаний. Переход в статус заказчика стал для компании логичным шагом, который позволит систематизировать закупки и повысить эффективность торговых процедур. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

В связи с расширением деятельности предприятия увеличился объем закупаемых товаров и услуг. Компания приобретает на площадке широкий спектр номенклатуры: металл, оборудование, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы, электрику, вентиляцию, лакокрасочные материалы, кабельную продукцию, кабеленесущие системы, ЖБИ и т.д.

«Сервисы B2B-Center помогают нам систематизировать работу с поставщиками и оптимизировать закупочные цены. Мы заинтересованы в поставщиках, нацеленных на долгосрочное взаимодействие», — сказала Анастасия Ромодина, руководитель службы по сопровождению контрактов ООО «Химсталькон-инжиниринг».

Сейчас на площадке проходит целый ряд предварительных квалификационных отборов, с помощью которых компания создаст группы поставщиков по различным категориям товаров.