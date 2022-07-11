«Промстрой инжиниринг» контролирует проекты и управляет ресурсами в Advanta

В специализированной компании по проектированию различных технологических установок на предприятиях металлургии, энергетики, нефтепереработки, машиностроения и других отраслей промышленности внедрена комплексная система управления проектами на базе платформы Advanta. Об этом CNews сообщили представители Advanta.

Основные типы проектов, реализуемых «Промстрой инжиниринг»: разработка проектной и рабочей документации; технико-экономическое обоснование инвестиций; инженерное обследование зданий и сооружений; поставка оборудования; техническое сопровождение проектов по решению различного рода технологических задач.

С резким ростом числа проектов управление задачами и проектными работами вручную стало невозможно. Выполнять их в срок мешала разрозненность информации по проектам внутри разных подразделений компании и отсутствие ясной картины по загрузке ресурсов. Решением проблемы стало внедрение информационной системы управления – создание единого пространства для работы и единого источника данных по проектам для всех сотрудников компании.

В ходе двухнедельного пилотного проекта команде внедрения со стороны заказчика стало понятно, что функционал системы им подходит, и топ-менеджеры «Промстрой инжиниринг» согласовали полноценное внедрение.

ИТ-решение на основе Advanta охватывает и систематизирует все процессы проектного управления в компании: настроен реестр проектов, сводная отчетность для руководителей подразделений и высшего руководства, календарные графики, шаблоны, база знаний. Все документы и чертежи объемных (2D и 3D) моделей объектов структурированно хранятся в системе и постепенно пополняются. Участники проектов ведут в ней проектные задачи и поручения, коммуникации и согласования.

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В процессе тиражирования системы внутри компании внедрен контур управления ресурсами. Настроена нестандартная модель данных, учитывающая трудозатраты не только по времени выполнения задач, но и по видам и стоимости работ. Это позволяет уже на этапе инициирования проекта оперативно просчитать его временные и финансовые границы, определить количество и состав проектной команды. Соответствующий дашборд (панель управления руководителя) разработан для генерального директора компании. Теперь он в любой момент может увидеть, где и сколько сотрудников занято, и при необходимости перераспределить ресурсы между проектами.

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Компания Advanta (ООО «Адванта консалтинг») — российский разработчик комплексной информационной системы управления проектами Advanta. За 17 лет работы компания внедрила систему Advanta в 250 российских фирмах. Компания внесена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России под номером 279.